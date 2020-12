Večeře, kvízové hádanky se spoluhráči a na Nový rok vzhůru na Everton. Takový je Součkův Silvestr v Anglii

Takového Silvestra ještě nezažil. Zavřený v hotelu, se spoluhráči k tomu. A po společné večeři místo oslav konce prapodivného roku 2020 ještě sedět v kroužcích u stolu, hrát hry a řešit třeba kvízové otázky nachystané asistentem trenéra Moyese. „Ale mě to baví a je přitom sranda. Jako posledně, když Stuart Pearce připravil kvíz, v němž jsme odpovídali, kteří hráči mají v jednotlivých týmech Premier League posbíráno nejvíc startů za národní tým,“ líčí český legionář ve službách anglického West Hamu United Tomáš Souček, jak to po večerech na předzápasových soustředěních u nich chodí.

Zmiňované kvízy jsou obvyklou zábavou. „A oblíbenou, stejně jako nejrůznější soutěže, při nichž se tým stmelí," potvrzuje Souček, že podobné povyražení jim trenérský ansámbl Kladivářů chystá pravidelně.

„Pouští nám třeba nahrávky písniček a my hádáme jméno interpreta, nebo píšeme na lístky název skladby. Nebo nám ukazují fotky herců z jejich mladých let a na nás je, abychom poznali, o koho jde. Jsme přitom rozděleni do družstev po pěti či šesti a družstvo, které vyhraje, nakonec ze svého středu vylosuje toho nejlepšího," popisuje, čím se fotbalisté baví.

Na Silvestra to nebude jiné, protože hned na Nový rok hraje Součkův West Ham další ligový zápas v Liverpoolu proti Evertonu.

Dva hráči, kteří se góly zasloužili o vítězství proti Leedsu - Ogbonna (vlevo) a Souček.

Gareth Copley, Reuters

„Takže po večeři trochu společné zábavy a pak už se budeme soustřeďovat na utkání. Pro mě je to velká změna, protože ani o Vánocích, ani na Nový rok jsem o ligové body ještě nikdy nehrál. Ale jsem rád, že se hraje, že mi trenéři věří a já pravidelně nastupuju. Zvykl jsem si na tempo, v němž se Premier League hraje i na fotbalové kvality protihráčů, které mám proti sobě, předchozí zápasy mi pomohly, cítím už se vlastně tak, jako když jsem hrál ligu za Slavii," kvituje Souček náramně vydařený rok ve službách Kladivářů.

Příjemně překvapený je i tím, že rčení o zkostnatělých a konzervativních Angličanech ve West Hamu rozhodně neplatí, neboť legrace a zábavy je v kabině Kladivářů stejně, jako tomu bývalo ve Slavii.

„Schováváme si navzájem věci, jednou si udělám legraci já ze spoluhráče, podruhé on ze mě. Když jsem třeba do West Hamu přišel, hrál jsem s Ukrajincem Jarmolenkem teqball, což je takový nohejbal na pingpongovém stole. Samozřejmě že jsem prohrál, takže jsem musel stůl podlézat a on mě přitom natáčel a video pak rozhodil po sociálních sítích. Srandička, která ale do kabiny patří. Však také ti, co jsou ve West Hamu už dlouho, tvrdí, že se právě teď sešla nejlepší parta za posledních pět let," neopomene se pochlubit Souček.

Tomáš Souček (vlevo) a Vladimír Coufal v barvách West Hamu po vítězství na hřišti Leicesteru.

West Ham United

Samozřejmě si často vzpomene i na Eden a na své bývalé spoluhráče ve Slavii. Zvlášť při pomyšlení, že je čeká už v únoru klání v Evropské lize s Leicesterem, který momentálně trůní v tabulce Premier League o šest příček výš než Součkův West Ham. A to ho Kladiváři 3:0 porazili.

„Však jsem také hned po losu trenérům a klukům ve Slavii říkal, aby se podívali na video z našeho zápasu. Budou to mít ale složité, protože Leicester má výborný tým, který už čtyři roky figuruje v top šestce Premier League. Ale věřím, že se proti Slavii zapotí. Hráči Leicesteru hrají hodně individuálně, takže Slavia má s poctivým, pracovitým taktickým a týmovým výkonem šanci."