Dobré zprávy! Lvíčata odletí na EURO kompletní

Žádné další komplikace. Všichni nominovaní reprezentanti prošli testy na koronavirus s negativním výsledkem a na fotbalové ME hráčů do 21 let do slovinského Celje vyrazí leteckým speciálem v kompletním složení.

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí.

Testy absolvovali i náhradníci, škrty na soupisce však Karel Krejčí řešit nemusí. Do Slovinska cestuje v 15 hodin kompletní výběr včetně plzeňských záložníků Buchy a Šulce. Viktorii byly v minulých dnech kvůli zvýšenému počtu pozitivních výsledků testů na koronavirus odloženy duely na Spartě i se Zlínem a celý tým musel do izolace.

„Karantény jim končí tak, že by v pondělí měli být na palubě letadla," tvrdil už minulý týden na středeční online tiskové konferenci mluvčí fotbalové reprezentace do 21 let Martin Gregor. Stalo se! Oba borci nebudou ve výpravě, která ještě dopoledne stihla tréninkovou jednotku v Praze - Uhříněvsi, chybět.

Reprezentační tým do 21 let absolvoval testy na COVID-19 v rámci svého srazu s negativním výsledkem a do Slovinska odletí se všemi nominovanými 23 hráči 🛫🇸🇮 #u21euro pic.twitter.com/RGja9lAVVX — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 22, 2021

„Jsme samozřejmě rádi, že první testy na koronavirus v rámci srazu dopadly příznivě a můžeme odjet na EURO s kompletním týmem. Nemuseli jsme tak sahat k žádným úpravám kádru, což by takto krátce před turnajem mohla být další komplikace. Nehledě na to, že čas pro přípravu je extrémně krátký a do prvního zápasu s Itálií jdeme po dvou společných trénincích," uvedl kouč Karel Krejčí.

Záložníci Pavel Bucha (vlevo) a Dominik Janošek na archivním snímku.

FAČR

Reprezentace zamíří letecky z Prahy do Lublaně, odkud se přesunou do Celje, kde stráví celý šampionát a odehraje všechny zápasy v základní skupině.

K prvnímu tréninku na stadionu v Celje vyběhnou čeští mladíci v úterý v 18:00. O den později ve stejný čas nastoupí k úvodní bitvě turnaje proti Itálii. O tři dny později vyzvou domácí Slovince a skupinu završí v úterý 30. března duelem s obhájci evropského zlata ze Španělska. Do červnového play off proniknou dva nejlepší celky skupiny.