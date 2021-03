Události v Glasgow? Totální fraška, říká Jankto, který si pochvaluje vytížení v Sampdorii

Strastiplnou 13hodinovou cestu autem z Janova do Prahy má za sebou fotbalový reprezentant Jakub Jankto. Na pondělní sraz českého národního týmu, který v nadcházejících dnech čekají úvodní tři duely kvalifikace o MS 2022 (Estonsko, Belgie, Wales), dorazil v půl sedmé ráno. „Odpočinu si, naberu sílu. Věřím, že skupinu dobře rozjedeme," doufá záložník Sampdorie.

Proč jste z Janova neletěl?

Měl jsem špatné spojení. Musel bych vstávat ve dvě ráno, jet autem do Milána. Letěl bych do Amsterdamu, kde bych čekal tři hodiny na spoj do Prahy. Na hotel bych dorazil až kolem poledne. Autem nebyla cesta úplně ideální, ale v celkovém výsledku lepší.

Cestovalo se vám ovšem vesele. Se Sampdorií jste o víkendu vyhráli, vyhoupli jste se do půlky tabulky. Jste s dosavadním průběhem sezony spokojený?

Co se týká herního vytížení, jsem hodně spokojený. Do Sampdorie přišli noví, hodně kvalitní hráči. Například Candrewa. Posunuli konkurenci na vyšší procento, což se odráží pozitivně na výsledcích. O víkendu jsme zase vyhráli, posunuli jsme se nahoru. Chceme se udržet ve středu tabulky.

Na kontě máte čtyři vstřelené góly, k vyrovnání sezonního maxima vám chybí jediná trefa. Troufáte si zaútočit i na rekord?

Stoprocentně. Člověk se pořád musí posouvat, hledat vyšší cíle. V zápasech se dostávám do koncovky, někdy mám smůlu. Trefil jsem několik tyčí, jindy brankáři proti mojí střele vytáhli zázračný zákrok. Ty čtyři góly jsem dal během sedmi utkání, nikde tedy není psáno, že v posledních deseti nějaké branky nepřidám.

Co říkáte ústupu ze slávy Juventusu?

V neděli prohrál s nováčkem Beneventem, což byl pro celou Itálii šok. Doma Juventus neprohrává. Když už, tak venku. Evidentně není v pohodě. Když jsme s ním hráli, bylo vidět, že není strojem, kterým poslední roky býval.

Před týdnem Stará dáma vypadla z Ligy mistrů, v osmifinále nestačila na Porto. Dostali Ronaldo a spol. od italských médií kartáč?

Ano. Ale spíš z důvodu, že do čtvrtfinále Ligy mistrů nepostoupil žádný italský klub. Kromě Juventusu vypadla i Atalanta Bergamo. Z tohoto pohledu se začalo mluvit o tom, jestli nešel italský fotbal výkonnostně dolů. Může to být ale dílem náhody, příští rok může být z pohledu italských mužstev úspěšnější.

Komu věříte v bitvě o italský titul?

„Nejvíc Interu, který jsme se Sampdorií porazili. Co se týká herní i týmové stránky, je Inter na top úrovni. Když si vezmu zápas s námi... Střádajícími hráči byli Lukaku, Vidal a Eriksen. Inter má obrovskou kvalitu i na lavičce.

V Itálii jste pátou sezonu. Nakolik jste se změnil od chíle, kdy jste přišel do juniorky Udine?

Vyspěl jsem. Celkově. I co se týká komunikace, způsobu vyjadřování. Je jiné, než když mi bylo osmnáct, devatenáct. Tehdy jsem kolikrát řekl něco, co nebylo úplně diplomatické. Šel jsem výš také fotbalově. Dostal jsem do sebe taktické prvky, na které se v Itálii klade velký důraz. Naučil jsem se, jak pracovat s prostorem, s míčem, jaké jsou nejlepší možnosti v daných situacích. Jde o detaily, které jsou na hřišti extrémně důležité. Tohle mi pomohlo následně v reprezentaci.

Naplnila se očekávání, se kterými jste do Itálie přicházel?

Neviděl bych to tak. Hodně jsem zariskoval. Bylo padesát na padesát, jestli se uplatním. Přišel jsem do juniorky Udine, nebylo dané, že automaticky budu hrát za první mančaft. Úvodní sezonu jsem strávil v juniorce, druhou v Serii B, kde jsem si udělal solidní jméno. Následně jsem se posunul do áčka Udine, měl jsem zase dobrou sezonu. Začátek v Itálii mi vyšel, nastartoval mi kariéru.

Spojíte i vaši budoucnost se Serií A?

Vždycky jsem říkal, že bych chtěl poznat spoustu nových míst. Různé země, jazyky, kultury. Nevylučuju tedy, že bych nějaké sezony mohl prožít i jinde než v Itálii.

Středečním duelem s Estonskem vstoupí český tým do kvalifikace o MS 2022. Během týdne se střetnete ještě s Belgií a Walesem. Bral byste z těchto utkání sedm bodů?

Ideálních by bylo devět.(směje se) Víme však, že Belgie má obrovskou kvalitu. Ale pokud budeme hrát stylem, jakým umíme... Jako například doma s Anglií. Nemluvím ani tak o výsledku, ale o herní složce. Můžeme konkurovat i nejlepším. Jsme ale bohužel i týmem, který je schopen prohrát v Kosovu. Musíme výsledky ustálit. To je pro nás priorita.

Považujete za problém, že kvůli striktním opatřením ohledně koronaviru odehraje kvarteto hráčů z německé ligy pouze úvodní duel s Estonskem?

Věřím, že kádr máme natolik široký, že kluci, kteří tyto hráče nahradí, jsou schopní podat výborný výkon. Ale pořád nejsme Německo nebo Anglie, nemáme k dispozici padesát top fotbalistů. Každá podobná absence je pro nás citelná.

Před lety jste založil firmu, které se věnuje E-sportu. Nakolik se tomuto odvětví věnujete?

Jasnou prioritou je pro mě fotbal. Pokud mám čas a náladu, věnuju se i věcem ve firmě. Jsem na telefonu čtyřiadvacet hodin denně, pracuju operativně. Pokud nastane nějaký problém, snažím se ho vyřešit. Ale na prvním místě je fotbal.

Funguje projekt?

Teď jsme sehnali nového investora Ondru Balvína. Firma jde nahoru. Finanční ambice, které jsem nastavil před třemi lety, vycházejí do puntíku. Bude ale pochopitelně ještě nějaký čas trvat, než se najede do plusových čísel, aby šlo opravdu o dobrý byznys.

I toto odvětví je postiženo pandemií koronaviru. Na turnaje v E-sportu by za normálních okolností chodily plné haly.

Turnaje ve vyprodaných halách jsou nádherné, bohužel teď nejsou možné. Ale lze je pořádat online, takže jsme aktivní i během pandemie.

Jako bývalý slávista, sledujete tažení sešívaných Evropskou ligou? Co říkáte ke čtvrteční osmifinálové odvetě na půdě Rangers, kterou orámovala surová hra Skotů a zbití stopera Kúdely domácím Kamarou?

Samozřejmě jsem zápas viděl. To, co se tam stalo, bych shrnul do dvou slov: Totální fraška.