Trpišovského doporučení Provodovi: Ještě zůstaň. Co s jeho cenou udělá tažení Evropou a EURO?

Cena slávistického dispečera na evropské fotbalové burze zase narostla. A o dost. Poté, co Lukáš Provod zaujal v pohárových konfrontacích s Leicesterem a Rangers a o zájem skautů předních evropských klubů si následně řekl i výkony v reprezentačním dresu v kvalifikačních duelech s Belgií a Walesem, se po pár dnech připomněl znovu. Fotbalové Anglii a Evropě samozřejmě také. Po utkání s Arsenalem ho sice slávistický kouč Jindřich Trpišovský nepasoval do role hrdiny večera jako Koláře či Holeše, za klíčového muže remízové partie a vůbec současné Slavie ho ale pochopitelně označil.

Právě proto, že se stal dispečerem slávistické jedenáctky. Hráčem, který přenáší informace od kouče na hřiště. Dirigentem realizujícím a předávajícím spoluhráčům Trpišovského pokyny a příkazy.

„Konkrétně na Emirates jsme během utkání měnili rozestavení hned třikrát. Proto s ním v průběhu zápasu tak často mluvím," nepopírá Trpišovský, že si bez Provoda nedovede svůj tým momentálně představit.

„Nejenže čte perfektně hru, ale je podobným dispečerem, jakým byl Souček," připomíná, jaký progres čtyřiadvacetiletý Provod během jediného roku v Edenu udělal.

„Já z něj byl vyvalený, už když do Slavie přišel a spousta lidí byla v rozpacích, zda právě on je hráčem pro Slavii," je kouč pochopitelně rád, že se jeho odhad naplnil. I proti Arsenalu, neboť Provod sehrál znovu znamenitou partii.

„V první půli jsme ale tahali za kratší konec. Arsenal držel balon, což pro nás bylo náročné. Hodně jsme toho odběhali," netajil po zápase s Kanonýry, že do přestávky se konfrontace na Emirates nevyvíjela podle původních představ a plánů.

„Proto jsme se snažili do druhé půle v naší hře něco změnit. Měli jsme sice víc otevřený prostor na lajnách, ale změna byla efektivní. Začalo to fungovat, byl to od trenérů skvělý tah. Mohli jsme sice góly dostat, ale i my jsme si šance vytvořili a mohli jsme skórovat dřív," glosoval Provod proměnu svého týmu po změně stran a remízu, kterou si Slavia z Londýna odvezla.

V nastaveném čase se o ni zasloužil, protože prodloužil rohový kop a pak už bylo na Holešovi, aby přetlačil Soarese a hlavou vyrovnal. „Cvičíme to takhle, ale žádná novinka to není. Hraje to hodně týmů," nechal se Provod slyšet po výsledku, který se promítl do narůstajícího respektu ke Slavii i ceny jeho samotného.

„Asi v naší lize dlouho nezůstane. Jeho kvalita už je vnímaná a plno skautů se o něj určitě zajímá," věstil už po březnovém kvalifikačním trojboji reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Lukáš Provod střílí gól českého týmu v kvalifikačním duelu s Belgií.

Petr David Josek, ČTK/AP

„Nevím, jestli už přerostl nás a českou ligu. Má obrovský potenciál, ale platí, co jsem říkal u Součka. Měl by ještě zůstat, protože je hrozně těžké odcházet do zahraničí bez většího jména," doporučuje Provodovi slavistický kouč.

Doporučovat může, otázkou ovšem je, co nastane za pár měsíců. Třeba po evropském šampionátu, jestliže na něm bude Provod podávat stejné výkony jako v současnosti a ke gólům, které vstřelil Leicesteru či v kvalifikaci Belgii, přidá další výstavní trefy.

Renomovaný server transfermarkt uvádí u jeho jména stále tvrdošíjně cenu 1,5 milionu eur, což je pro klubovou generalitu v Edenu po jarním účinkování Provoda na evropské scéně i v reprezentaci samozřejmě částka směšná a neakceptovatelná.

Otázkou ovšem je, jak by slávistické vedení zareagovalo, až by třeba právě po zmiňovaném EURO vyletěla nabídka raketově vzhůru.