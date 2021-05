Provod? Kúdela? Jejich absence je pro nás velkou ztrátou, přiznal trenér Šilhavý

Už v úterý vyřkne reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý jména šestadvaceti hráčů, s nimiž odjede na závěrečné soustředění do Itálie a poté pochopitelně i na evropský fotbalový šampionát. Přesně za tři týdny do něho český národní tým vstoupí v Glasgowě úvodním duelem proti domácímu Skotsku. Duelem důležitým a náročným. I třeba proto, že po vyhrocených událostech kolem pohárové konfrontace Rangers s pražskou Slavií nebude pro českou reprezentace zrovna jednoduché poradit si se soupeřem, a přitom se vyrovnat s atmosférou v Hampden Parku, která bude nejspíš hodně vypjatá. Nejen o zahajovacím střetnutí jsme si ale samozřejmě povídali s reprezentačním koučem ještě před tím, než oznámí konečnou nominaci na EURO.

Pamatujete si ještě, co jste dělal 30. června před 25 lety? Jen pro připomenutí - skončila vám štace v Drnovicích, s nimiž jste skončili v lize pátí, a váš spoluhráč Radek Drulák se zrovna chystal k finálovému zápasu evropského šampionátu s Němci?

Seděl jsem u televize a fandil klukům, aby finále zvládli, protože jejich postup do finále byl hodně nečekaný. Vyprávěli, že většina z nich měla pořád sbalenou tašku a ani ji nerozbalovali. Sami nečekali, že se tak daleko dostanou.

Tehdy jste si asi před zápasem sklenku skotské na uklidněnou nejspíš nedal...

Skutečně ne, protože jsem byl natěšený na finále, v němž nastoupila celá řada mých spoluhráčů. Až na vrchol sice nedosáhli, ale i tak šlo o neskutečný úspěch.

A teď po čtvrtstoletí? Co kdybyste se 11. července také zastavili až před branami Wembley, jako Uhrinova parta?

Představa je to nádherná, a kdyby šlo jen o skleničku, problém by to nebyl.

Do zahajovacího duelu proti Skotům v Glasgowě chybí necelé tři týdny. Přemýšlíte už o tom, jak asi bude v Hampden Parku řízná fotbalová skotská chutnat?

Představit si to dovedu, protože zápasy analyzujeme a chystáme se na ně. Tribuny budou zaplněny z pětadvaceti procent, takže domácí diváci budou určitě slyšet, což ale nebude na škodu.

Do toho skotský výběr, který vás nedávno v Lize národů dvakrát porazil...

Má v sobě sílu, skotští hráči jsou agresivní a důrazní, dvakrát nás sice porazili, ale věřím, že do třetice se jim to už nepovede. První zápas na šampionátu je obrovsky důležitý a chceme ho proto zvládnout.

Takže adrenalin v krvi stoupá, nervozita narůstá?

Není to tak hrozné. Něco už jsem přece jen zažil, nějaký křížek na zádech mám také. Přemýšlím nad nominací, sleduji adepty reprezentace a ze všeho nejvíc si přeju, aby byli všichni zdraví a nikdo se v závěru ligových soutěží nezranil.

Určitě jste tedy přivítal gesto Slavie, která dala na vaše přání a poslala reprezentanty rekrutující se z Edenu na týdenní dovolenou, aby si před srazem národního týmu odpočinuli...

Vítám to a kvituju. Po náročné sezoně si slávisti alespoň trochu odpočinou, což je ovšem jak v zájmu reprezentace, tak i Slavie. Vždyť hned po evropském šampionátu začíná zase liga.

Konečnou nominaci vyřknete až v úterý, prozraďte tedy alespoň kolika hráčů se vašem domluva se Slavií dotkla.

To bych to teď musel narychlo počítat... Uvidíte v úterý, kdo ze Slavie nakonec bude v nominaci.

Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý během utkání s Belgií.

Vlastimil Vacek, Právo

Na šampionát se pochopitelně soustředí obrovská pozornost a velký zájem, nicméně nemáte přece jen trochu smíšené pocity z toho, že vás čeká prapodivné EURO? Skončíte v bublině, na stadionech bude minimum diváků, fanoušci se za vámi na Ostrovy nevypraví, atmosféra nebude taková, jakou jste coby asistent Karla Brücknera zažíval při minulých ME a MS? A to jste rok bojovali o postup...

Divné to samozřejmě bude. Ale když vezmeme příští mistrovství světa v Kataru, bude to také jiný šampionát, protože se uskuteční v zimě, což také nikdo nikdy nezažil. Ani EURO se nebude odehrávat za ideální situace, ale důležité v dnešní složité době už je i to, že se uskuteční a že na něm bude moci bojovat o úspěch.

Takže se necítíte okradený, že přijdete do šampionátovou atmosféru, a o to, co dělalo finálový turnaj turnajem?

Kulisa, kterou i teď prožíváme, smutná samozřejmě je. V televizi pak přidávání umělého potlesku nebo povzbuzování, i když na stadionu je ticho... Ale hlavně že se hraje a že alespoň nějací diváci do ochozů mohou. V průběhu Ligy národů jsme zažili už na mnohé a museli čelit nejrůznějším situacím, proto už náš těžko něco překvapí, a i na EURO představují vrchol naší cesty se dokážeme připravit.

Pravdou je, že během covidové pandemie jste si zvykli na mnohé, ale teď se nad vámi zavře bublina na mnohem delší dobu, než bylo dosud při reprezentačních srazech běžné. Bude to velká svízel žit, a hlavně držet hráče v ní hráče tři týdny a možná ještě déle?

Obavy nepomohou, musíme to zvládnout. Hráči jsou na situaci připravení, i teď jsou třeba kluci z bundesligy v bublině, aby se soutěž dohrála. A až přijedou v neděli 30. května na sraz reprezentace, skončí v bublině zase. Nic s tím nenaděláme, nařízení UEFA musí respektovat a splnit.

Přemýšlel jste o tom, jak atmosféru a náladu oživit? Jak hráče rozptýlit? Je vůbec něco takového možné?

Těžko. Nominovaní hráči dopředu ví a vnímají, co je čeká za opatření. Ve chvíli, kdy přijdou na sraz, musí hodit za hlavu všechno, co bylo za sebou a těšit se na mistrovství, které nás čeká. Atmosféra v mužstvu je a bude strašně důležitá.

Nedovedu si představit, že by skotští fanoušci v Edinburghu proti nám něco podnikli, věří Jaroslav Šilhavý

Sport.cz

Skotsko nejspíše nebude české reprezentaci po dění kolem zápasu Rangers - Slavia dvakrát nakloněno. Nemáte z toho obavy? Chystáte nějaká opatření?

Naše ochranka se připravuje určitě na všechny možnosti. Nemyslím ale, že by v Edinburghu, kde budeme mít základnu, měli skotští fanoušci potřebu vyjadřovat averzi vůči nám.

Ale co v Glasgowě? Co při samotném utkání?

Zabezpečení bude určitě takové, že by k ničemu nemělo dojít. Ani před zápasem, ani během něho.

Nebyl byste přesto raději, kdyby se Hampden Parku hrálo bez diváků, jako když jste se Skotskem hráli v Lize národů?

To tedy ne... Pro hráče je lepší, když má utkání atmosféru, byť na tribunách asi budou mít převahu domácí fanoušci.

Už jste říkal, že po dvou prohrách v Lize národů věříte do třetice v úspěch. Takže žádné obavy ze skotského syndromu?

Ale přece víme, jak k zmíněným prohrám došlo. V prvním zápase v Olomouci nastoupil proti Skotům úplně nový, narychlo poskládaný mančaft, v druhém jsme měli velkou převahu, ale vyrovnat se nám nepodařilo, i když jsme k tomu příležitosti měli. Teď budeme připraveni a věřím, že úvodní střetnutí zvládneme.

Šampionát proběhne o rok později. Představuje to pro vás jako trenéra výhodu? Dorostla za tu dobu reprezentace do vyšších sfér a výkonnostních kvalit? Je vyzrálejší, zkušenější?

Nevidím v tom velkou výhodu ani nevýhodu. Zkušenější by naše mužstvo ale každopádně být mělo. Za dva a půl roku, co jsem u reprezentace, se vzestupný trend projevuje, hráči si navykli na sebe navzájem i na způsob hry, který chci praktikovat, k posunu proto určitě došlo. Vyhráli jsme skupinu Ligy národů, ale až teď přichází skutečný vrchol.

Pomohl roční odklad i vám? Třeba proto, že teď znáte důkladně nejen Angličany, s nimiž jste hráli kvalifikaci, ale i Skoty, se kterými jste se utkali v Lize národů?

Oni zase poznali nás, takže jsme na tom stejně. V dnešní době je ostatně jedno, zda se soupeřem hrajete dvakrát, pětkrát nebo vůbec, protože technologie a možnost získávat informace je na takové úrovni, že si o protivníkovi trenéři zjistí všechno. Jde proto hlavně o to mužstvo připravit, aby mělo svou herní tvář a sebevědomí, a samozřejmě zvolit správnou taktiku. Zvláště, když půjde o zápasy mistrovství Evropy.

Takže herní tvář, sebevědomí, správná taktika představují hlavní premisy, jak pro Skotsku a Anglii uspět?

Ze dvou konfrontací se Skotskem samozřejmě vycházet budeme. Zvlášť, když s ním začínáme a potřebuje do šampionátu vstoupit úspěšně. Z poznatků posbíraných v kvalifikačních zápasech s Anglií ale budeme čerpat také.

O třetím soupeři Chorvatsku zatím řeč nebyla. Nominaci už ale zveřejnilo, takže co vám z ní plyne? Stanou se z vicemistrů světa i vicemistři Evropy?

Nevím, jaké mají cíle, ale disponují každopádně vynikajícím mužstvem a skvělými jednotlivci kolem Modriče, kteří většinou hrají v předních evropských ligách. Když mají den, nepůjčí soupeři míč, ale někdy ho také nemají... Třeba ho nebudou mít právě s námi.

Zpátky k ročním odkladu...Nakolik by se lišila vaše nominace v roce 2020 a nominace 2021?

Asi by v ní změny byly, i když neřeknu, z kolika procent by byla před rokem jiná.

Na druhou stranu vás roční odklad připravil o hráče, kteří by v nominaci nejspíš figurovali - Hovorku, Kúdelu, Provoda. Jak velký a citelný je to handicap?

O handicap jde, protože tito hráči byli v užší nominaci a počítali jsme s nimi. Když vezmu jen poslední případ, tedy Lukáše Provoda, cítím i já velkou lítost. Byl na vrcholu a jediný okamžik ho o mistrovství Evropy připravil. Pro něho jde o tragédii, pro nás obrovskou ztrátu, protože Lukáš měl formu jako hrom.

O EURO přišel po trestu vyneseném disciplinární komisí UEFA i Ondřej Kúdela. V tomto týdnu se jeho právníkům sice dostane slyšení, ale existuje ještě reálná šance, že by se mohl do národního týmu vrátit? Nebo jde jen o zbožná přání a utopii?

Naděje umírá poslední. První červen je konečným termínem pro nahlášení konečné nominace, takže mohu jen držet palce a čekat, jak všechno dopadne.

Nabouraly tyto absence hodně kostru týmu vytvářenou v kvalifikaci a Lize národů?

Pokud pominu Hovorku, který je zraněný delší dobu, pak určitě. Kúdela i Provod patřili do základní sestavy, svými schopnostmi povyšovali náš výkon ještě do vyšších sfér, takže o oslabení každopádně jde. Fotbal ale prostě zranění přináší. Šanci dostanou další hráči a věřím, že se jí chopí.

Lukáš Provod ze Slavie po zranění v Olomouci přišel o start na EURO.

Sznapka Petr, ČTK

Jiní hráči zase díky ročnímu odkladu o Euro přišli. Ať již vzhledem k formě, výkonnosti, věku, konkurenci. Jak těžké pro vás je škrtnout z nominace pro EURO ty, kteří pomáhali postup vybojovat a místo v šestadvacetičlenném kádru pro ně není? Má pak člověk výčitky svědomí?

Těžké to je, protože nejsem z těch, kdo by striktně řekl. Nehraješ, nebudeš nominovaný. Přihlížím i k tomu, jak třeba ten, který hráč působí v reprezentaci. Stávalo, že byli třeba v ligových zápasech kritizovaní, ale v národním mužstvu odehráli utkání dobře. Proto beru v potaz i to, jak je platný v reprezentaci, jaké vazby v týmu existují a jak naopak on na tým působí. Není ale v žádném případě jednoduché škrtat z nominace kluky, kteří v nároďáku hráli třeba před dvěma lety a pomohli nám.

Takže jisté výčitky svědomí?

Nikoli výčitky, ale vědomí toho, o čem jsem mluvil. Proto se vždy snažím hráčům předem říct a vysvětlit, proč se na ně v nominaci nedostalo. I s tím, že v reprezentaci nehrajeme za sebe, ale za český fotbal. Za celé Česko.

Nakolik máte v tuto chvíli o nominaci jasno?

Z devadesáti procent. To proto, že se ještě dohrávají ligové soutěže a nevím, co se případně stane.

Trenéři české reprezentace (zleva): Jiří Chytrý, Libor Sionko, Tomáš Galásek a Jaroslav Šilhavý během tréninku před utkáním s Belgií.

Vlastimil Vacek, Právo

Odpálíte v úterý při oznamování svých vyvolených pro EURO nějakou bombu? Překvapení, které nikdo nečekal?

Bude to očekávaná nominace.

Výhodou určitě je, že můžete nominovat šestadvacet hráčů.

Příjemné je to pro každého trenéra, protože v dnešní covidové době může kdykoli kdokoli z mužstva vypadnout. I proto umožnila UEFA nominaci šestadvaceti hráčů, stejně jako pět střídání. Rozhodně dobrý počin.

Poslední testy vás čekají - nejprve Itálie a pak Albánie. Budou to skutečně testy, nebo mohou ještě něco napovědět? Bude to zkouška pro základní sestavu pro EURO?

Uvidíme, jak na tom hráči budou, protože třeba česká ligy končí den před reprezentačním srazem, což musíme brát pochopitelně v potaz. Ale jde o generálky na šampionát, při nichž samozřejmě nebudeme úplně odkrývat karty.

Bude generálkou generálek hned první přípravný zápas s Itálií?

Itálie je jedním z nejlepších týmů světa a velký favorit šampionátu, proto i tak lze zápas v Boloni vnímat. Prostě top level. Utkání, které nám hodně ukáže. Pro nás budou zkušenosti z této konfrontace navíc o to cennější, že v příštím ročníku Ligy národů budeme hrát právě s protivníky kvalit Itálie.

Sled zápasů na šampionátu je daný - Skotsko, Chorvatsko, Anglie. Při reminiscencích na Karla Brücknera, pro kterého bylo pořadí soupeřů vždy velice důležité, se nabízí otázka - naplňuje vaše představy?

Kdyby tomu bylo jako na šampionátu v Portugalsku v roce 2004 - tedy Lotyšsko, Holandsko a Německo, bral bych to. Tentokrát bude záležet hned na úvodním střetnutí se Skotskem, které bude hodně důležité. Už vzhledem k tomu, že do další fáze postupují i čtyři nejlepší týmy ze třetích míst v základních skupinách. Když ho zvládneme, budeme postupu hodně blízko.

Tím naznačujete, že si budete ve Skotsku a Anglii počínat jinak, než vaši reprezentační předchůdci před čtvrtstoletím v Prestonu? To přece vůbec nevybalovali kufry, protože žili v domnění, že účast na EURO pro ně bude jen krátkou epizodou...

Kdyby to mělo přinést podobný úspěch, jakého dosáhla reprezentace v roce 1996, nejspíš bychom to hráčům také nařídili. Ale srovnávat dvě mužstva, a navíc po pětadvaceti letech je těžké. Tehdy hráli v národním týmu takoví hráči, jako Poborský, Berger, Nedvěd, ale na mistrovství Evropy jeli jako outsideři. My máme v kádru mnohem víc neznámých hráčů, ale očekávání je přesto větší než před čtvrtstoletím. My si věříme, ale moc se s námi nepočítá, o to hezčí by byla paralela s minulostí.

Trénink národního týmu začíná...

FAČR

Může být pro dnešní generaci ještě vůbec čtvrtstoletí starý příběh trenéra Uhrina a jeho týmu inspirující a motivující?

Jednoznačně. Už třeba tím, že na finále přijde královna, vítá obě mužstva a přeje hráčům hodně štěstí.

Troufnul byste si říct, zda také dokráčíte k branám Wembley? Samozřejmě nejen 22. června, kdy tam dokráčet musíte, protože tam hrajete poslední zápas ve skupině s Anglií, ale i potom 6. či 7. července, kdy je na pořadu semifinále nebo dokonce 11.července, kdy EURO vyvrcholí finálovým zápasem?

Můžeme tam dokráčet. Nechci být velkohubý, ale chceme dojít co nejdál a předvádět přitom dobrý fotbal. A kdyby opravdu dopadlo tak, že bychom ve Wembley nastupovali i 11. července, radovali bychom se všichni.