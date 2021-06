Na třetí pokus už Šilhavý reprezentaci proti Skotům povede. Jenže teď to budou silnější Skotové, připomíná trenér

Už dvakrát měl českou reprezentaci proti Skotům vést, dvakrát měl smůlu. Před osmi měsíci v Olomouci to kouči Jaroslavu Šilhavému znemožnil příkaz hygieniků, kteří rozprášili celý tým, před sedmi při odvetném duelu fotbalové Ligy národů zase covid, který trenéra skolil a donutil ho, aby se na vystoupení české reprezentace díval jen v televizi. Teď tedy do třetice. Na evropském šampionátu. A v glasgowském Hampden Parku v pondělním odpoledni v zahajovacím duelu národního týmu na mistrovství Evropy k tomu.

„Jenže tentokrát to bude jiné Skotsko. Silnější, důraznější, běhavé, hrající účelnější fotbal," připomíná Šilhavý před prvním vystoupením na EURO, jak hodně se domácí mužstvo změnilo.

„Doplnil ho Kiran Tierney, skvělý fotbalista z Arsenalu, v porovnání s našimi předchozími vzájemnými zápasy je v něm i Andrew Robertson z Liverpoolu," vypálí reprezentační kouč do kamer přenášejících tiskovou konferenci z Hampden Parku, kultovního fotbalového chrámu Skotů.

Samozřejmě že to není důvod, proč Šilhavý mluví o skotském soupeři s respektem a uznáním. Dobře ví, že první soupeř jeho svěřenců za poslední týdny a měsíce výkonnostně a herně povyrostl. Remízou 2:2 v generálce na EURO v Nizozemsku to dokázal. Výhrou v Lucembursku stvrdil.

„Z velmi dobré obrany vychází. K tomu kolmé přihrávky dopředu, anebo dlouhé míče," shrnuje Šilhavý poznatky posbírané u videa, které předával hráčům. V Praze před odletem na Ostrovy, v Glasgowě pochopitelně také.

„Bude to vyrovnané utkání, které rozhodnou maličkosti. Dost možná i standardní situace, v nichž jsme silní my i soupeř. Proto jsme se na ně připravovali," nepopírá trenér české reprezentace, jak důležité bude zdárné vykročení do skupiny D. Vždyť výsledek konfrontace se Skotskem může být pro postupové ambice jeho týmu klíčový.

„Proto věřím, že ho zvládneme. Raději za tři body než za remízu."

Sport.cz

A co když ne? Co když se bude opakovat ... starý příběh z Ligy národů, kdy Fraserova trefa hned v 6. minutě Skotům na výhru stačila? Nebo co když skončí zahajovací partie dělbou bodů?

„První zápas ve skupině je samozřejmě hodně důležitý a mnohé napoví, ale nevím, zda je zápasem klíčovým. Čekají nás další dvě utkání s těžkými protivníky, kteří budou favority. Ale i v nich se bude hrát o tři body a stát se může cokoli. Rozhodně to tedy nebude o tom, že v případě nezdaru ve střetnutí se Skotskem pro nás na šampionátu všechno skončí, že se vzdáme a pojedeme domů s tím, že na mistrovství už stejně nic neuděláme," je trenér české reprezentace přesvědčen, že jeho tým se bude rvát o postup do vyřazovací fáze až do poslední minuty i ve třetím utkání s Angličany.

Che Adams (10) oslavuje se skotskými spoluhráči gól vstřelený Lucembursku.

Johanna Geron, Reuters

„Jsme tady proto, abychom se pokusili uhrát dobrý výsledek. Abychom zúročili cestu, kterou jsme v kvalifikaci i v Lize národů ušli a která se do výsledků promítla. A nic na tom nemění, že Skotsko hraje doma a na tribunách bude dvanáct tisíc hladových skotských fanoušků, kteří dlouhou dobu na stadiony nemohli, což bude pro soupeře nesporně výhoda. Máme ale třetí pokus, abychom Skoty konečně porazili, a věřím, že to svedeme," plánoval trenér Šilhavý čtyřiadvacet hodin před tím, než vstoupí do šampionátového kolotoče.