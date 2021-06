Čtvrtstoletí na tenhle den Skotsko čekalo, teď jsou mu předhozeni Češi. Nenávist necítíme, ujišťuje Šilhavý

„Jsme ale trochu jiní. A Češi také," připomínal před utkáním kouč Skotů Steve Clarke, že konstelace se přece jen liší od zápasů loni v září a říjnu. Jemu konkrétně přibyli hráči, kteří jsou pro něho ternem.

„Třeba Kiran Tierney z Arsenalu, skvělý fotbalista. A také Andrew Robertson z Liverpoolu," vypálí okamžitě kouč českého týmu Jaroslav Šilhavý při přemítání nad tím, koho nejspíš pošle jeho skotský kolega na trávník.

„Nejenže jsme silnější, ale jsme i zkušenější. Robertson hrál Ligu mistrů, McTominay finále Evropské ligy. Velké zápasy dělají z fotbalistů velké hráče. A my velkými hráči jsme," ujišťoval domácí trenér, že tentokrát nepůjde jen o epizodní účinkování Skotů končící už ve skupině.

V šampionátové generálce s Nizozemskem si dokázali, že jsou schopni hrát i s velkými týmy. Dvakrát nad Oranje vedli a až minutu před koncem je připravil Depay o výhru. A to se hrálo v portugalském Algarve. Bez diváků, bez výhody domácího prostředí, z něhož teď budou Skotové profitovat.

„Vždycky je to výhoda. V dnešní době obzvlášť. Nedávno jich mohlo do ochozů Hampden Parku pět tisíc, teď jich bude dvanáct," připomněl Clarke, že v porovnání s březnovou světovou kvalifikací s Faerským ostrovy se striktní nařízení parafovaná skotskou ministryní zdravotnictví Jeane Freemanovou přece jen trochu uvolnila, a proto i Hampden Park bude zaplněný téměř ze čtvrtiny.

Trenér Jaroslav Šilhavý promlouvá k týmu během tréninku v Hampden Parku v Glasgow.

Andy Buchanan, ČTK/AP

Výhradně ovšem Skoty. Pro české fanoušky by totiž cesta do Glasgow představovala hrdinství. Už 3. června by museli být v dějišti zápasu, kde by byli uvrženi do desetidenní izolace, aby se 14. června mohli vydat na fotbal.

„Pokud se někdo takový našel, zaslouží si metál," skláněl se předem před hrdinstvím příznivců národního týmu Karel Poborský.

Naše forma stoupá. Budeme dobře připraveni, říká před startem EURO Vladimír Darida.

Sport.cz, UEFA

Zvláště když fotbaloví nadšenci z Čech nemohli tušit, co je na stadionu potká.

Krajně vyhrocený březnový incident z osmifinále Evropské ligy mezi místními Rangers a Slavií ještě prachem zapomnění nezapadl. Konflikt mezi Kamarou a Kúdelou také ne.

A v hledišti budou pochopitelně nejen fanoušci Celticu, Aberdeenu, Hearts, ale i Rangers.

„Bez obav. Jde přece o reprezentace a do ní se klubové vášně nepřenáší," uklidňuje znalec ostrovních poměrů Petr Čech, že k žádným excesům nebo snad výbuchům vášní či nenávisti vůči jeho krajanům v Hampden Parku nedojde.

Che Adams (10) oslavuje se skotskými spoluhráči gól vstřelený Lucembursku.

Johanna Geron, Reuters

„My žádný důvod k nepřátelství nemáme, a proto věřím, že se na hřišti vše odehraje fair play," zůstává v klidu i kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

„Žádné animozity se neobávám, věřím, že zápas přinese čistě sportovní boj a diváci se budou mít nač dívat."

„Zvlášť kdy jde o první utkání obou mužstev na turnaji. Důležité, dost možná zlomové, protože nejlepší pro začátek je vyhrát a odrazit se k cestě do vyřazovací fáze. Nikdy jsme ji nehráli, teď tam chceme. Ale Češi také," sálalo z kouče Steve Clarka jak v tréninkové základně Skotů v Middlesbrough na anglickém severovýchodě, tak i po příjezdu do Hampden Parku odhodlání být prvním trenérem, který tam národní tým dovede.

Z Jaroslava Šilhavého také, i když on prvním koučem nebude. Svedl to Uhrin, dokázal Brückner, před devíti lety se přidal v polské Vratislavi Bílek.

Vizitka Jaroslava Šilhavého na světelné tabuli v Hampden Parku.

gv, Sport.cz

Teď je na Šilhavém, aby se ukázal. A na jeho týmu, samo sebou.

„Jsme tady proto, abychom se pokusili uhrát dobrý výsledek. Abychom zúročili cestu, kterou jsme v kvalifikaci i v Lize národů ušli a která se do výsledků promítla," ví, že v tuto chvíli došel na vrchol dosavadní trenérské kariéry.

A věří, že prozatímní.

„První zápas ve skupině je samozřejmě hodně důležitý a mnohé napoví, ale nevím, zda je zápasem klíčovým. Čekají nás další dvě utkání s těžkými protivníky, kteří budou favority. Ale i v nich se bude hrát o tři body a stát se může cokoli. Rozhodně to tedy nebude o tom, že v případě nezdaru ve střetnutí se Skotskem pro nás na šampionátu všechno skončí, že se vzdáme a pojedeme domů s tím, že na mistrovství už stejně nic neuděláme," připomíná, že i šampionátové putování jeho úspěšných předchůdců Uhrina a Bílka začalo v Anglii a Polsku neslavně, a přesto došli daleko.

Do čeho jsme tenkrát kopli, vykopali jsme zlato, vzpomíná trenér vicemistrů Evropy Dušan Uhrin.

Sport.cz

Uhrin před čtvrtstoletím po úvodní prohře s Němci až do finále, Bílek po výprasku od Rusů do čtvrtfinále.