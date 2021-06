Skotskému Hampden Parku zůstanou divácké rekordy navěky. Na zápas s Anglií tam přišlo 149 415 diváků

Slavný stadion Hampden Park v Glasgow, kde česká českou reprezentaci úvodní zápas letošního evropské šampionátu proti domácím Skotům, držel a stále drží spoustu rekordů v návštěvnosti, které mu nejspíš zůstanou navěky. Žádný div, protože když byl 31. října 1903 slavnostně otevřen, patřil mu primát největšího fotbalového stadionu na světě. A to se jeho kapacita z původních 100 000 diváků v průběhu prvních pětatřiceti let hned dvakrát zvyšovala - nejprve v roce 1927, poté o deset let později, kdy už bylo v hledišti 183 388 míst. Skotská fotbalová asociace však nařídila, že do prodeje smí jít maximálně 150 tisíc vstupenek.