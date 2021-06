Magická moc Wembley víc než hrozba ze skupiny smrti, přiznal kouč Angličanů, proč mu tolik šlo o výhru

I pro Angličany by měl osmifinálový soupeř představovat hrozbu. „Ale to jsme věděli a víme už osmnáct měsíců. Mistři světa, mistři Evropy, s nimi Němci, proti kterémukoli protivníkovi to bude těžké,“ neměl přesto kouč Tří lvů Gareth Southgate po výhře nad Čechy bolavou hlavu z toho, že by prvenství ve skupině D bylo pro jeho tým danajským darem. „Kdo ví, zda je tenhle los dobrý či nikoli. Každopádně nás čeká velká výzva,“ rozhodně se nezdálo, že by propadal panice nebo snad obavám.