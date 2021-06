Čech ví o cestovatelských strastech: Nejde jen o hodiny ve vzduchu, ale i o časový posun

„V dosavadním průběhu šampionátu určitě nejvíc trpěli a strádali hráči Švýcarska, ale i Walesu a Turecka ve skupině A. Nešlo přitom jen o dlouhé lety a šest hodin na palubě, což nikomu nepřidá, ale i o časový posun, který je třeba oproti Londýnu tři hodiny. A s tím je problém, protože s ním se musí organismus vyrovnat. Každý přitom reaguje pochopitelně jinak, což je určitě složité a do výkonů se to nesporně promítá," potvrzuje z vlastní zkušenosti Petr Čech, který podobnou anabázi absolvoval ještě jako gólman Kanonýrů.

S Arsenalem totiž cestovali před dvěma lety k finále Evropské ligy proti Chelsea právě do ázerbájdžánského Baku.

A jen mimochodem - kdyby česká fotbalová reprezentce zvládla osmifinále s Nozozemskem a postoupila do čtvrtfinále, čekala by ji podobná cestovatelská anabáze. Šampionátový los by ji totiž poslal ke konfrobtaci s vítězem duelu Wales - Dánsko do ázerbájdžánského hlavního města, na které nemá Petr Čech zrovna příjemné vzpomínky. Ve zmíněném finále tam jeho Kanonýři prohráli s Chelsea 1:4.

„Takoví Švýcaři, kteří hráli první zápas v Baku, druhý v Římě a třetí zase v Baku byli okradeni o odpočinek, regeneraci a vše, co s přípravou na zápas souvisí. A mužstva ve skupině s centry v Petrohradu a v Seville na tom byla podobně."

Krátké přelety trvající hodinu či půldruhé hodiny, což byl případ české reprezentace putující k šampionátovým duelům dvakrát do Glasgowa a jednou do Londýna se podle zkušeností brankářské legendy Čecha do výkonů a rozpoložení hráčů naopak nepromítnou.

„Na zápasy evropských pohárů se létá podobnou dobu, ve velkých zemích, jako je Francie, Německo či Anglie, jsou letecké přesuny běžné i k ligovým zápasů. Přelety trvající do dvou hodin se zvládnout dají, aniž by se to na hráčích projevilo."

Připojuje, že při vzdušných přesunech hodně záleží na správném využití času. „Hlavně pro rehabilitaci a regeneraci, protože únava se kumuluje a násobí. Zvlášť, když únavu ze zápasů násobí únava z cestování," přidává další vlastní zkušenost.

Petr Čech v brance londýnského Arsenalu

Udělal ji ostatně i na mistrovství Evropy v roce 2008, kdy česká reprezentace rozbila svůj tábor v rakouském Seefeldu a k zápasům do Basileje a Ženevy se rovněž přesouvala vzduchem. Sice jen plus minus hodinu, přesto si tehdejší aktéři stěžovali, že dočasný domov národního týmu nebyl zvolen právě dvakrát vhodně.

„Jenže tam byl hlavní problém se vzdáleností od letiště, kam se jezdilo další hodinu. A to únavu z přeletů násobilo," připomíná Petr Čech a poukazuje i na to, že k rovným podmínkám a regulérnosti má letošní mistrovství Evropy daleko i proto, že šest mužstev nemuselo v základních skupinách cestovat k zápasům vůbec a ke všemu profitovali z výhody domácího prostředí a podpory svých fanoušků, kteří vzhledem k pandemickým opatřením zaplňovali tribuny z drtivé většiny.