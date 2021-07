Nedává přece smysl hrát v Asii čtvrtfinále mistrovství Evropy, nechápe Sadílek anabázi do Baku

Z anabáze do dalekého Baku k šampionátové partii s Dánskem nebyl nadšený žádný z českých fotbalistů. „Vždyť to nedává vůbec smysl hrát čtvrtfinále mistrovství Evropy v Asii,“ nechápal Michal Sadílek ani nikdo z jeho spoluhráčů, proč musí letět přes dva a půl tisíce kilometrů ke Kaspickému moři, aby tam sehráli zápas se skandinávským soupeřem, který to má do Ázerbájdžánu dokonce ještě dál. „A nejsem sám, kdo si to myslí,“ ujišťoval legionář z Eindhovenu, který si v neděli v osmifinále proti Nizozemcům připsal na konto první reprezentační minuty.