Norům uhasil ohňostroj, teď stříbrný „Angličan“ a ligový mistr se Slavií přebírá Lvíčata

Zákulisní informace se potvrdily. Internacionál Jan Suchopárek se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace do 21 let. Na lavičce Lvíčat nahradí svého předchůdce Karla Krejčího. Suchopárkovým asistentem bude další účastník stříbrného EURO 1996 v Anglii Michal Horňák, stejně jako trenér brankářů Petr Kouba. Patronem je Tomáš Sivok. Výkonný výbor FAČR na svém zasedání schválil rovněž změnu na pozici generálního sekretáře, Michal Valtr nahradil Jana Paulyho.

Někdejší ligový šampion se Slavií byl pro nedávno zvoleného předsedu Petra Fouska jasnou volbou. V jeho očích má 51letý kouč velký kredit.

„Po lidské stránce znám Honzu hrozně dlouho. Mám na něj jednu velmi příjemnou vzpomínku. Když jsme přijeli v kvalifikaci ME 1996 do Norska, domácí už měli připravený ohňostroj. K postupu jim chybělo jen málo, ale když Honza vyrovnal na 1:1, museli ohňostroj zalít vodou. To se nezapomíná," usmívá se Fousek, v jehož gesci výběr kouče byl.

Trenéři českých mládežnických reprezentací Jan Suchopárek (vlevo) a Václav Kotal dovedli své týmy na mistrovství Evropy. Suchopárek devatenáctku, Kotal sedmnáctku.

Jan Tauber

„Od té doby do Norska nesmím... Nebyl jsem tam, naštěstí nerybařím," culí se Jan Suchopárek, který předtím vedl národní tým do 18 let.

Vedle osmnáctky v minulosti trénoval i reprezentační devatenáctku. U týmu do 21 let už dříve působil jako asistent a v několika zápasech vedl mužstvo i jako hlavní kouč. Smlouvu podepsal do konce nadcházejícího kvalifikačního cyklu.

Zaujal i herním projevem

V případě Krejčího nástupce se spekulovalo rovněž o Vítězslavu Lavičkovi či Davidu Holoubkovi.

„V éteru cirkulovala celá řada jmen, ale pro mě byl od začátku jasným kandidátem Jan Suchopárek. Jednání se vyvíjela velice rychle. Jsem rád, že nabídku přijal. Nepochybuji o jeho odbornosti a že mužstvu má co dát. V předchozím období trénoval některé české reprezentace, s kterými dosáhl úspěchů. Nejen výsledkových, ale i herním projevem," poukazuje Fousek.

„Naším cílem nemůže být nic jiného, než postup na příští mistrovství Evropy, i když postupový klíč je velmi náročný," dodává strahovský šéf. Kvalifikace začne v září.

„Jsem rád, že jsem nabídku mohl přijmout a že výkonný výbor schválil nejen mou funkci, ale i celý realizační tým, který jsem si měl možnost složit sám. Ne vždy se tak stává," kvituje Suchopárek.

Jan Pauly podle očekávaní skončil ve funkci generálního sekretáře FAČR. Jeho nástupcem byl jmenován Michal Valtr, který s Fouskem spolupracoval třeba v organizačním štábu EURO U21 na českém území v roce 2015. Na Strahově byl také šéfem logistiky.