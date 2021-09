Šel jsem po míči jako hladový lev, radoval se z vítězné trefy Vitík

Vítězný vstup do kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do jednadvaceti let, přesně tohle si česká lvíčata ve čtvrtek v Českých Budějovicích přála. Dlouho to v souboji se Slovinci vypadalo na remízu, ale v předposlední minutě Adam Karabec posadil od rohového praporku míč na hlavu sparťanského spoluhráče Martina Vitíka, a ten se nemýlil.

Zleva Kai Cipot ze Slovinska a brankář Matěj Kovář z ČR během utkání skupiny G kvalifikace na ME 2023 fotbalistů do 21 let.

Zleva brankář Martin Turk ze Slovinska, Žan Trontelj ze Slovinska, Michal Kohút z ČR a Michael Pavlović ze Slovinska během utkání skupiny G kvalifikace na ME 2023 fotbalistů do 21 let.

Zleva Daniel Fiala z ČR a Dušan Stojinović ze Slovinska v utkání skupiny G kvalifikace na ME 2023 fotbalistů do 21 let.

Zleva Kai Cipot ze Slovinska a Denis Donát z ČR v utkání skupiny G kvalifikace na ME 2023 fotbalistů do 21 let.

Český fotbalista Pavel Šulc v utkání skupiny G kvalifikace na ME 2023 fotbalistů do 21 let se Slovinskem.

„Šel jsem po míči jako hladový lev. Adam to kopl perfektně, ale nešlo o žádnou nacvičenou spolupráci ze Sparty. Tyhle tři body jsou pro nás nesmírně důležité a podílel se na nich celý tým," zdůraznil po utkání šťastný střelec. „Pro mne to byl nejdůležitější gól v dosavadní kariéře, už dlouho jsem žádný nedal," dodal s ulehčením.

Češi měli slibné střelecké pokusy už v první půli, ten nejnebezpečnější opřel Šulc o záda obránce. Na druhé straně pak podržel tým gólman Matěj Kovář. „Chtěl jsem situaci řešit fotbalově, ale ztratil jsem míč. Kovi (Kovář) zachránil. Oddechl jsem si a chybu hned vytlačil z hlavy. Soustředil jsem se na zápas, který jsme nakonec vyhráli. Určitě nám to pomůže do dalších utkání, hned v pondělí proti Albánii," konstatoval Vitík.

Zleva Aljoša Matko ze Slovinska a brankář ČR Matěj Kovář.

ČTK

Suchopárek viděl hodně chyb

Trenér Jan Suchopárek označil vítězství za šťastné... „Ale velice důležité, protože Slovinci jsou hodně nebezpečným soupeřem. S výkonem už tak spokojení být nemůžeme, a kluci si to uvědomují. Měli jsme tam hluchý prostor ve druhé půli, kdy to vypadalo, jako by snad ani nechtěli hrát. Bylo tam hodně zbytečných, nevynucených ztrát, svázanosti a zbrklosti v zakončení. Povedla se nám ale střídání, jimiž jsme se snažili naši hru oživit," pravil kouč, který vedl tým premiérově.

Výmluvy nehledal. „Měli jsme na přípravu tři dny, a to necelé, první trénink byl regenerační. Další den jsme se věnovali technicko-taktickým záležitostem a nácviku standardních situací. Ale tvoří se nové mužstvo, někteří hráči jsou v reprezentaci poprvé, věřím, že jim tahle výhra pomůže a pondělní zápas s Albánií zvládnou ještě lépe. Každý den cítím, jak se mužstvo zlepšuje a dává dohromady," hodnotil bývalý stoper Slavie.

Nový kapitán týmu Filip Kaloč zdůraznil, že Slovinci nebyli lehkým soupeřem, vlastně největším konkurentem v boji o druhé místo ve skupině, pokud vezmeme, že jasnými favority jsou Angličané.

„Věděli jsme, že Slovinci budou hrát z bloku a snažit se o brejky, v tom jsou silní. V první půli jsme měli dost střel, žádná se ale neujala. Do jejich obrany jsme se dostávali nákopy i kombinací. Po změně stran na nás víc nalezli, a my jsme si s tím neuměli dobře poradit. Trochu nám to drhlo. Když se to povedlo překonat, mohli jsme třikrát skórovat skoro do prázdné brány. Nakonec jsme ten gól dali v závěru utkání, což je nejpodstatnější. Určitě nám to psychicky pomůže. Dáváme se dohromady, tvoří se nové mužstvo, věřím, že bude zase dobré, protože náš cíl je postup na šampionát," pravil přesvědčivě Kaloč.