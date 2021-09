Kdybychom nevyhráli, bylo by to špatné, hodnotil hubenou výhru nad Bělorusy Šilhavý

„Jsme rádi za výhru. Byly to povinné tři body, které se od nás čekaly, ale nebylo to úplně jednoduché. Naše obléhání nevedlo ke kýženým brankám a zaplaťpánbůh, že tam jedna od Tondy Baráka spadla," viditelně si oddechl trenér národního týmu. „Byla chyba, že jsme nedokázali přidat druhý gól, možná by utkání pak skončilo i vyšším rozdílem," pokračoval.

Šilhavý se před zápasem musel při skládání nominace pro kvalifikační dvojutkání s Bělorusy a Belgií vypořádat s velkým počtem absencí. Oproti ideální jedenáctce z EURO se v základní sestavě v Ostravě objevilo pět nových jmen. Kromě Holeše, Matějů, Hložka a Krále na hrotu trochu nečekaně nastoupil od první minuty jablonecký Martin Doležal.

Český fotbalový reprezentant Adam Hložek bojuje o míč v utkání kvalifikace MS proti Bělorusku.

Vlastimil Vacek, Právo

„Chybělo nám pět hráčů základní sestavy a museli jsme si s tím poradit. Pro Martina jsme se rozhodli, protože je to pohybově velmi dobře pracující útočník. Měl nahradit Patrika Schicka, který je v trestu a nedoplní nás ani proti Belgii. Nebylo to úplně ideální, protože součinnost s křídly Hložkem a Janktem, kteří měli hrát u něj, tam trochu první poločas scházela," připustil Šilhavý.

I tak se ale Češi před soupeřovu branku dostávali velmi snadno a velmi často. „Ovšem buď jsme posílali do vápna centry ve chvíli, kdy byla běloruská obrana už připravená, nebo jsme nevyužili jejich postavení a soupeř nás dostoupil a míče odehrál. Na můj vkus jsme byli v pokutovém území málo agresivní," poukázal reprezentační kouč.

O co více byli domácí nastěhovaní před brankou hostů, o to méně práce měla z poloviny nová defenziva, kde místo zraněného Čelůstky nastoupil vedle Kalase slávista Holeš a na levé straně místo Bořila zaskakoval Matějů. „První poločas jsme to tam neměli dostatečné pokryté, ani tam nebyla taková součinnost. Při podpoře útoku tam nebyla úplně jistá rozehrávka. Nicméně kladem je, pokud se nepletu, že soupeř neměl žádnou nebezpečnou střelu," uvedl Šilhavý.

Aleš Matějů, Tomáš Souček a Vladislav Klimovič z Běloruska během utkání kvalifikace MS 2022.

Vlastimil Vacek, Právo

Pozitivum v podobě vítězství všechny výhrady převážilo. „Je to čtvrté utkání ve skupině, kdybychom ho nevyhráli, tak by to bylo špatné. Z toho pohledu musíme být spokojení. S těmito třemi body je motivace jít na silnou Belgii mnohem příjemnější," obrátil Šilhavý pozornost na nedělní utkání v Bruselu.

„Bude to jiný soupeř, navíc budou hrát doma. Asi se to tam otočí a oni budou v pozici, v jaké jsme tentokrát byli my. Musíme to dát rychle dohromady, pokusíme se navázat na domácí zápas (1:1) a podobnou strategii, která tehdy fungovala, alespoň v části zápasu použít," nastínil Šilhavý.