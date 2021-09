Výhry si musíme vážit. A teď přidat další v Belgii, věří záložník Barák

K tomu je potřeba v neděli večer v Bruselu vyhrát. Každý jiný výsledek posílá Čechy do baráže. „Belgičané také vyhráli (v Litvě 5:2), ale pro nás se tím nic nemění. Prostě musíme zvítězit. Mají skvělý tým, ale my jsme proti nim v prvním vzájemném zápase odehráli výborný zápas a určitě si to pamatují. Jsem si jist, že ten zápas můžeme zvládnout," přemítal Barák, jenž nejen za gólovou přihrávku chválil útočníka Sparty Hložka.

„Nebyla to situace, kterou bychom trénovali, ale přesně v takových momentech poznáte kvalitu fotbalisty. Adam mi to dal do správného prostoru, ve správný čas a ještě do silnější nohy. Vše bylo přesně, jak mělo. U něj stačí udělat jen pohyb a on přesně ví, kam má přihrávat a co má dělat. Je to extrémně chytrý hráč," velebil Barák mladšího spoluhráče.

„Dělá mi radost s takovými hráči hrát a jsem upřímně šťastný, že má Česko zase takového hráče. Věřím, že bude jen růst, že ho čeká super sezona a pak nějaký zajímavý přestup do skvělé zahraniční soutěže," doplnil záložník národního týmu.

Fotbalisté české reprezentace (zprava): Vladimír Coufal, Tomáš Vaclík, Tomáš Souček a Antonín Barák děkují fanouškům po utkání kvalifikace MS 2022.

Vlastimil Vacek, Právo

Kromě gólu se Barák v prvním poločase prezentoval ještě jednou slibnou střelou. Z dvaceti metrů ale minul. A stejně se vedlo přes velkou převahu i spoluhráčům. „Musíme si té výhry vážit. Kuba Jankto nám v kabině po zápase hned hlásil, že Itálie remizovala s Bulharskem a nebyl to jediný překvapivý výsledek. Žádný zápas není lehký a je jedno, zda vyhrajete 1:0 nebo 5:0. Na druhou stranu je škoda, že jsme nedali gólů více, nemusel by být ten závěr zápasu tak hektický," komentoval Barák.

Češi se v aktuální kvalifikačním dvojzápase musí obejít bez několika klíčových hráčů. Kvůli trestu bude i proti Belgii scházet útočník číslo jedna Patrik Schick, reprezentační kariéru ukončil kapitán Vladimír Darida a pro zranění nemohli hrát Ondřej Čelůstka, Jan Bořil či Lukáš Masopust.

„Měl jsem ale z týmu super pocit. Sice jsme spolu měli jen tři tréninky, vlastně dva, protože ten pondělní byl jen takový seznamovací, ale cítil jsem z týmu pohodu jako na minulých srazech. A na hřišti se to projevilo. Nemůžu říct, že bychom dělali něco špatně. Snad jen ve finálce, kde jsme občas udělali o ten dotek navíc a soupeř nás pak zavřel, nebo jsme to naopak uspěchali," uvažoval Barák.

„Absence mají ale všechny týmy. Některé nároďáky to mají ještě náročnější. Musíme se soustředit na to, koho tu máme a jít si za našim cílem. A tím je jak proti Bělorusku, tak proti Belgii vyhrát," zdůraznil Barák.