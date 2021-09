Suchopárkovi připomíná dvojzápas s Kosovem evropské poháry

Čtyři změny proti zářijovému startu kvalifikace ME hlásí před říjnovým dvojzápasem s Kosovem fotbalová reprezentace do 21 let. Trenér Jan Suchopárek povolal také obránce Juráska, záložníky Selnara s Žambůrkem a útočníka Koubka.

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Jan Suchopárek.

Lvíčata vyhlížejí další výzvu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. Po úspěšném zářijovém dvojzápase proti Slovinsku a Albánii čeká tým říjnový dvojzápas proti Kosovu. Nejprve ve čtvrtek 7. října se představí v Prištině a o pět dní později stejného soupeře přivítají v Českých Budějovicích.

"Je trošku zvláštní, když v novém kvalifikačním období máte stejného soupeře znovu po pěti dnech. Bereme to trošku jako pohárová utkání, tak k tomu přistoupíme. Nečeká nás vůbec lehký soupeř," avizuje trenér Jan Suchopárek.

Z různých důvodů nyní v nominaci chybějí útočníci Vojtěch Patrák s Tomášem Zlatohlávkem, záložník Michal Beran a obránce Michal Hošek. Jejich místa zaujali útočník Matěj Koubek, záložníci Jakub Selnar s Janem Žambůrkem a bek David Jurásek, kteří si tak mohou odbýt debut v reprezentační jedenadvacítce.

🇨🇿🗣 Kouč #ceskarepre U21 Jan Suchopárek: "Nečeká nás nic lehkého, ale chceme navázat na dobré výsledky ze září a také tento dvojzápas zvládnout co možná nejlépe a vytvořit si dobrou výchozí pozici do následujících utkání." — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 29, 2021

"Nominace vychází z aktuální formy a možností hráčů, kteří spadají do dané věkové kategorie. Změny jsou dvojího rázu. Museli jsme zohlednit zdravotní stav některých hráčů a také otázku nováčků, kteří vstupují do hry. Měli by naši hru ještě zintenzivnit a zkvalitnit v určitých ohledech, které jsme třeba v září částečně postrádali," vysvětluej kouč.

"Do nominace by se nyní určitě dostal také Filip Souček, který v posledních utkáních Sparty vykazoval velmi dobrou formu. Bohužel se v utkání ve Zlíně zranil, takže nemůže být nominován. Ale určitě s ním počítáme v dalším období," dodává Suchopárek.

Jedním z nováčků je také záložník Žambůrek z anglického Brentfordu. "Od dubna se potýkal se zraněním kotníku, ale v poslední době je již v tréninku i plné zátěži a začal pravidelně nastupovat za tým Brentfordu do 23 let. Viděli jsme jeho utkání, podal velmi dobré výkony a rozhodli jsme se jej nyní nominovat. Také on by měl přinést dobré prvky do naší hry, zvýšit konkurenci a přinést další alternativy pro skládání sestavy. Honza dlouhodobě patřil ke stěžejním hráčům a lídrům ročníku 2001, hráče s charakterem a osobnosti potřebujeme. Věřím, že to potvrdí a bude přínosem pro náš tým," doufá trenér.