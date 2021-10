Anglie se chystá na válku. Rvačka ve Wembley? Stane se to znovu, varuje fanoušek

Anglie se musí nachystat na fotbalovou válku. Ostrovní média přišla po utkání fotbalové kvalifikace MS 2022 mezi Anglií a Maďarskem (1:1), kdy se fanoušci hostů porvali se strážci pořádku, s odhalením, že se do bitky zapojili nejen chuligáni z Maďarska, ale s policisty se řezali i fanoušci z Polska. A co víc, v budoucnu se prý dají očekávat další drsné nepokoje v ochozech.

Incident vyšetřuje policie, ale podle všeho není pochyb o tom, že se přijeli na Ostrovy rvát i chuligáni z Polska. „Poláci si hromadně kupovali lístky. A když se podíváte na záběry a snímky z té rvačky, vidíte znaky i symboly spojené s Polskem," přiznal pro média jeden z polských fandů, který si ale přál zůstat v anonymitě.

„Jeden měl na sobě bundu Zaglebie Sosnowiec, další patřil k LKS Lodž. Viděl jsem i Fighting Anchor, což je značka, kterou nosí problémoví fanoušci," dodal s tím, že fanoušci z obou zemí cestují po Evropě a způsobují potíže. Polští fanoušci se později na sociálních sítích chlubili tím, jak „spojili své síly se svými maďarskými bratry a pronásledovali psy z Wembley."

Během prvních pár minut utkání došlo v hledišti Wembley k tvrdým střetům s policií. Jeden z hostujících fanoušků byl zatčen kvůli tomu, že měl rasisticky urážet člena pořadatelské služby. To odstartovalo řádění na tribuně. Kopance, rány pěstí, prostě divočina, která na fotbalových stadionech nemá místo.

Ke konfliktu na tribuně londýnského stadionu Wembley došlo poté, co policie přišla zadržet jednoho z hostujících fanoušků kvůli podezření, že rasisticky urazil jednoho z pořadatelů.

Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

A Anglii teď vládnou obavy, že se fotbalová válka může opakovat. Když přijeli polští chuligáni podpořit maďarské fanoušky, je namístě se připravit na to, že oba tábory mohou přijet i na další zápas Anglie s Albánií. „Mezi maďarskými a polskými fanoušky existuje dlouhodobá pravicová aliance," všiml si další z fanoušků, který o problému promluvil. „Totéž se stane znovu příští měsíc, kdy do Wembley přijede Albánie. Garantuji to. Bude to vysoce rizikový zápas," varoval fanoušek.

Angličané přitom měli indicie, že už duel s Maďarskem může být z pohledu fanoušků problémový. Policisté i pořadatelská služba měli pohotovost. Třeba jen kvůli vzpomínkám na zářijový duel svěřenců Garetha Southgatea v Budapešti. Tam se z tribun ozývaly směrem k hráčům Albionu opičí skřeky. Na Ostrovech se pak dlouhodobě rezonující téma řešilo v médiích několik dní.

Teď média řeší, proč nebyla policie na stadionu na řádění chuligánů připravena. „Byl jsem překvapený, při pověsti Maďarů, tím, co jsem viděl. Jak byli zasahující důstojníci vybaveni," divil se v reakci pro list The Sun jeden z bývalých důstojníků pořádkových jednotek.

„Incident budeme vyšetřovat a vše nahlásíme orgánům FIFA," uvedla v prohlášení Anglická fotbalová asociace (FA). „To, co se stalo v zápasech Anglie s Maďarskem a Albánie s Polskem odsuzujeme stejně jako jakoukoliv jinou formu násilí, diskriminace nebo urážení. K takovému chování máme nulovou toleranci," dodala FIFA. Incidentem se zabývá i ostrovní policie.