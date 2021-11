Dusno mezi Krmenčíkem a Plzeňáky? Mazáci by si je v nároďáku srovnali

Krmenčík kontra jeho bývalá Plzeň. Vyhrocený spor je díky nejrůznějším reakcím a komentářům stále živý.

Michael Krmenčík se s viktoriány brzy sešel v jednom týmu. Plzeň na srazu před zápasy s Kuvajtem a Estonskem zastupuje kvarteto Jindřich Staněk, Milan Havel, Jan Kopic a Jan Sýkora.

Manažer Libor Sionko o nemoci trenéra Jaroslava Šilhavého

FAČR

Leckoho samozřejmě napadne, zda se napětí mezi viktoriány a slávisty, především Krmenčíkem, nepřeneslo také do reprezentace.

„Popichování mezi sebou máme, ale to je spíš sranda. Tak to má být. Kluci, co se sjedou ze všech klubů, by měli případnou rivalitu hodit za hlavu. Tady fungujeme všichni spolu, atmosféra je skvělá. Až se vrátíme do klubů, je to pak na nich..." líčí zkušený reprezentant Filip Novák.

Obránce istanbulského Fenerbahce už patří k mazákům, kteří by v případě potřeby pohodovou atmosféru pohlídali.

Patrik Schick chybí v nominace fotbalové reprezentace. Dodatečně povolaný může být Krmenčík

Sport.cz, FAČR

„Všichni jsme dostatečně zkušení a nechceme dělat dusnou atmosféru. Kdyby přece jen nastala, jsou tady zkušení, co si to musejí ohlídat. A klidně i vyříkat, jsme lidi. Ale po dvou dnech srazu můžu potvrdit, že všechno je v pohodě," ujišťuje Novák.