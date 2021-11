Návrat po třech letech a hned dva góly! Dospěl jsem, v Polsku jsem si všechno srovnal v hlavě, řekl Sýkora

Češi slaví jeden ze sedmi gólů do sítě Kuvajtu.

„Říkal jsem si, že když už jsem tady, chci si aspoň chvíli zahrát. Je super, že to dopadlo takhle. Hlavní je, že jsem pomohl týmu. Naladili jsme se na úterní kvalifikaci s Estonskem," uvedl Sýkora. V původním výběru chyběl. Byl povolán dodatečně s dalšími čtyři hráči poté, co vypadli kvůli zranění Čelůstka, Hložek, Wiesner a Ševčík.

Naposledy se Sýkora proháněl v reprezentačním dresu před více než třemi lety. Tehdy byl u vysoké porážky 1:5 v přípravě s Ruskem. Tento zápas ukončil jeho rozlet, 27letý záložník začal ve Slavii postupem času vysedávat na lavičce. V létě 2019 odešel na roční hostování do Liberce, následující sezonu strávil v sousedním Jablonci. Po ní přestoupil do Lechu Poznaň, odkud jej letos v létě vykoupila Plzeň. Sýkora ve Viktorii pookřál.

„Návrat do nároďáku byl pro mě velkou motivací. Jsem šťastný, že jsem se v létě vrátil do Česka. Byl to jednoznačně správný krok," lebedil si Sýkora, který nechtěl soudit, jak se reprezentace během jeho absence změnila.

„Tohle není v mé kompetenci. Co se týká mě, od posledního zápasu v reprezentaci jsem dospěl. V chování, na hřišti i mimo něj. Pomohl mi rok v Polsku, který nebyl úplně jednoduchý. Mohl jsem si srovnat všechno v hlavě, posoudit, co od fotbalu očekávám. A co chci ještě dosáhnout," podotkl Sýkora.

Věří, že zamotal koučům národního mužstva dvěma vstřelenými góly hlavu pro úterní duel s Estonskem, kterým Češi uzavřou kvalifikaci o MS 2022? Pokud by stál proti Čechům na Hané soupeř z vyššího ranku, tak rozhodně ano. Celek Kuvajtu byl však, při vší úctě k němu, slaboučký.

„Nevím, jestli dostanu šanci i proti Estonsku. Přišel jsem do zápasu, který byl už rozhodnutý. Chtěl jsem podat nejlepší výkon. Góly každopádně pomůžou mojí sebedůvěře," dodal Sýkora, který se v reprezentaci trefil celkem třikrát.