Táhnu prý všechno na Východ, svěřoval se Šmicer poté, co k Čechům nalosoval Slováky a Ukrajince

Prý Štístko...Vladimíru Šmicrovi tak všichni říkají, ale až čas ukáže, zda měl při losování rodící se Ligy národů šťastnou ruku a poslal českou fotbalovou reprezentaci do správné skupiny. „Hned v Lausanne jsem slyšel, že táhnu všechno na východ,“ přiznával český internacionál, kterého UEFA pozvala, aby nalosoval složení skupin druhé ligy. A on určil Jarolímovu týmu za soupeře Slováky a Ukrajince. „Je to tak na půl,“ přibližoval Šmicer náladu v českém táboře.