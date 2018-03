Dočkal ve stopách Rockyho. Ve Filadelfii vyrazí na legendární schody

Bořek Dočkal jako Rocky? Přestupem do Filadelfie se scéna ze slavného filmu přímo vnucuje...

Tak tedy vítej ve městě známém i díky filmu Rocky. Český fotbalista určitě zamíří i na legendární schody.

„Rockyho jsem samozřejmě viděl, jako dítě jsem ho měl rád. Nevím, jestli si schody zrovna vyběhnu, ale myslím, že ve městě je víc zajímavých historických věcí. Až se usadíme a zařídíme vše potřebné, bude čas podívat se na známá místa. A Rockyho schody budou určitě jedním z nich," těší se Bořek Dočkal v rozhovoru pro zastupující agenturu Sport Invest.

Fotbalová exotika mu je asi souzená. Manželka Kamila je podruhé těhotná a rodina toužila po odchodu z Číny za každou cenu. Stěhování na vzdálenost 11 563 kilometrů vzdušnou čarou z Čcheng-čchou do metropole Pensylvánie se tak určitě vyplatí.

„Budu objevovat druhou ne úplně typicky fotbalovou destinaci v rychlém sledu po sobě. Nemůžu o sobě říct, že bych byl povahou dobrodruh a cestovatel. Tohle jsou ale věci, které život přináší a člověk se musí rozhodnout, jestli výzvu přijme, nebo ne," uvědomuje si Dočkal.

Neprahne obletět celý svět

„Nejsem typ, co by měl touhu obletět celý svět a poznat všechny země na světě. Nicméně fotbalová kariéra je jenom část života. Člověk by se měl neustále obohacovat v různých směrech, odvětvích, vyvíjet se dál jako osobnost. Pak získává jiný náhled na spoustu věcí. Věřím, že mi nové angažmá přinese cenné zkušenosti ve všech směrech," uvažuje přemýšlivý hráč.

Nastudoval si, že se MLS zlepšuje každým rokem. Přicházejí do ní zajímavá jména, třeba mladí hráči za velké peníze z Jižní Ameriky.

„Nejvíc jsem zvědavý na Giovinca z Toronta. Z dálky se zdá, že v lize dominuje a je hodně suverénní," poukazuje na italského ďáblíka menší postavy.

Všechny velké sporty chce vidět naživo

Filadelfie, jeho nový přechodný domov, je sportovní město.

„Nikdy jsem neměl možnost do Ameriky vyrazit. Celkově jsem hodně sportovně založený, orientovaný nejen na fotbal. Hlavně se těším na NHL, chci se jít podívat na české kluky. Zdá se, že by mohli mít dobrou sezónu. Lidé z klubu říkají, že se jednotlivé sporty ve městě dost podporují. Hraje se tady i NBA, těším se, protože chci vidět všechny velké sporty naživo," líčí Dočkal na startu nového angažmá.