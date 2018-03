A teď do Číny! Jarolím vyrazí na turnaj do Asie zatím bez nováčků, vrací se Darida či Vydra

Nový rok začíná i pro národní tým. Na začátku příštího týdne reprezentanti poznají Fotbalistu roku 2017, pak se vydají až do Číny. Turnaj zahájí duelem proti Uruguayi, ve druhém utkání se střetnou buď s Walesem, nebo s Čínou. V nominaci trenéra Karla Jarolíma zatím nefiguruje žádný nováček. Objevit se může ještě po víkendu, kdy kouč může nominaci doplnit až o čtyři hráče – dva krajní záložníky a dva stopery.

Jarolím má od nového svazového vedení jasné zadání. Postoupit v Lize národů. Nově připravená soutěž však přijde ke slovu až na podzim. První letošní akcí národního týmu je turnaj v daleké Číně.

Reprezentace do něj vstoupí 23. března v Nan-ningu proti Uruguayi. O tři dny později si Češi zahrají o umístění proti domácímu výběru, nebo Walesu. Los rozhodl, že souboj Číny s Draky 22. března China Cup otevře.

Uruguay, kterou reprezentují i hvězdní útočníci Luis Suárez z Barcelony a Edinson Cavani z Paris St. Germain, si startem na turnaji zpestří přípravu na mistrovství světa. Ostatní tři účastníci se na ruský šampionát v letošním roce neprobojovali.

"Žádný konkrétní úkol ohledně umístění na turnaji jsem nedostal…," avizuje Karel Jarolím s úsměvem. "Zvlášť první soupeř je velmi dobrý. Útočné duo Suárez–Cavani mluví za vše, i když nevíme, zda nastoupí oba. Ale máme prostor vyzkoušet si řadu věcí před Ligou národů. Přikládáme dost velký význam, aby se nám podařilo uhrát dobré výsledky," ujišťuje Jarolím.

Stabilizace před Ligou národů

V nominaci je zatím devatenáct hráčů. Do týmu se vrací uzdravený klíčový záložník Vladimír Darida a po delší době by si za národní mužstvo měl zahrát také útočník Matěj Vydra. Naopak jen mezi náhradníky figuruje po svém odchodu do Philadelphie Union středopolař Bořek Dočkal. V případě potřeby je však připraven dorazit.

"Nějaký nováček se ještě může objevit, čtyři okénka jsou volná. Uvidíme, po ligovém kole nominaci doplníme. Také počtem povolaných hráčů se chceme připravit na dvojutkání Ligy národů, která se rovněž odehrají během tří dnů," říká Jarolím.

Je evidentní, že žádné experimenty nechystá. "Chceme stabilizovat kádr. Někteří kluci přestali hrát, jiní jsou zranění. Moc zasahovat do týmu nechceme. Když si ale někdo nový o nominaci řekne svými výkony, byli bychom blázni, pokud bychom ho nepovolali," vysvětluje trenér.