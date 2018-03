Jednadvacítka se před klíčovými zápasy potýká s vytížením hráčů

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička se před klíčovými zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Chorvatskem a Řeckem potýká s malým vytížením některých hráčů a se zraněním opor zejména na křídlech. Naopak ho těší forma útočníků Matěje Pulkraba a Tomáše Zajíce.

Trenér reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička

"V minulosti byli v jednadvacítce hráči, co hráli důležitou roli i ve svých klubech v lize. Teď tam takových hráčů moc není, což naši situaci komplikuje," připustil manažer týmu Libor Sionko. "Polovina kádru změnila působiště. Posunuli se z druhé ligy směrem do ligy nebo do lepších týmů, ale zase mají těžší pozici," dodal.

Největší trable má tým na krajích hřiště, kde jsou zraněné opory Václav Černý a Ondřej Mihálik. Šanci tak poprvé dostává Denis Granečný z Ostravy. "Křídla nám vypadla, tohle bude jeden z důležitých bodů, abychom to vyřešili," řekl Lavička.

Šanci dal i italskému legionáři Romanu Mackovi. "Romana jsem měl možnost poznat v minulém cyklu. Od léta působí v Cremonese, jdou o něm dobré reference, ale i u něj by to chtělo větší herní vytížení. Ale může do týmu přenést svou zkušenost z hodně konkurenčního prostředí," věří Lavička. "Podobný případ je Michal Sáček, který teď ve Spartě tolik prostoru nedostává. Naopak nás těší, že Jiří Kulhánek svou šanci ve Spartě využil," hodnotil reprezentační kouč.

Radost mu dělají útočníci. Zajíc patří se sedmi brankami mezi nejlepší ligové střelce a Pulkrab dal na jaře v posledních třech zápasech čtyři góly. "Oba útočníci se ukazují v dobrém světle, nejen góly, ale i herně. Podle toho, co jsem viděl a mluvil s jejich trenéry, tak udělali progres. Radost máme ale i z (stopera Teplic) Alexe Krále, který k výkonům přidal i gól," dodal Lavička.

Češi jsou v kvalifikační skupině třetí se ztrátou šesti bodů na vedoucí Chorvatsko i druhé Řecko. Nutně tak nyní potřebují oba soky porazit, aby se udrželi v boji o postup. "Ta dvě utkání hodně napoví o našich šancích směrem k postupu," řekl Sionko.

Ten musel během zimy řešit, jak nahradí jednoho z asistentů trenéra Josefa Pešiceho, který v prosinci zemřel. "Za ty čtyři měsíce se odehrály pozitivní i negativní věci. Opustil nás Pepa Pešice, který naposledy sledoval právě Chorvatsko, takže kluci budou těžit z jeho poznatků. Budeme hrát i pro něj," prohlásil Sionko. "Povedlo se nám na jeho pozici angažovat Martina Svědíka, bude pozorovatelem," řekl k příchodu současného kouče Jihlavy.

Jednadvacítka řešila i možné posílení o Patrika Schicka a Jakuba Jankta, které si ale nakonec nechal v kádru trenér A-týmu Karel Jarolím pro turnaj v Číně. "Mezi trenéry byla diskuze, ale i vzhledem ke stabilizaci pro Ligu národů a vzhledem k tomu, že na levou zálohu je v podstatě jen Jankto, jsme se rozhodli si je ponechat," vysvětlil manažer A-týmu Jaromír Šeterle.

"Bohužel nejsme v situaci, že bychom mohli hráče uvolnit. I vzhledem k tomu, že Patrik Schick teď v poslední době s námi nebyl, jsem se rozhodli, že pojede s námi," dodal Jarolím.