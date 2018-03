Slovenský tvrďák! Spoluhráč vytáhl válečníkovi zapadlý jazyk, ten pokračoval v utkání

Slovenský reprezentant Martin Škrtel je pořádný tvrďák. Během utkání s Thajskem podle anglických médií bojoval bývalý stoper Liverpoolu v jeden moment o život. Po tvrdém zásahu míčem do obličeje byl Slovák chvíli v bezvědomí, spoluhráč Duda mu dokonce vytahoval zapadlý jazyk! Po incidentu pak Škrtel dokonce pokračoval v utkání až do 73. minuty, kdy byl vystřídán. Po výhře 3:2 pak radostně slavil s trofejí.

Škrtel je chlap jako hora a budí respekt. V obraně dokáže přitvrdit, ale sám je zvyklý i rány přijímat. Když během utkání s Thajskem dostal ránu míčem do obličeje a skončil na lopatkách, přítomní věděli, že může být zle. Hned se proto ke stoperovi seběhli spoluhráči i lékaři slovenské reprezentace. Spoluhráč Ondrej Duda pak hráči vytáhl zapadlý jazyk.

Za chvíli se všem ulevilo, obránce tureckého Fenerbahce byl při životě a co víc, odplivl si a šel znovu hrát. Incident se stal ve 27. minutě a on na hřišti vydržel až do 73. minuty.

List the Sun uvádí, že pro fanoušky Liverpoolu nebylo překvapením, že se Škrtel vrátil do hry, jelikož si jej pamatují jako válečníka, který na Anfieldu bojoval při utkáních osm let.

Slovenský stoper byl natolik v pohodě, že po vítězství Slováků 3:2, které jim zaručilo celkový triumf v Kings Cupu, křepčil s trofejí pro vítěze.