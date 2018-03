Říman Schick ještě žije. Pomůže mu gól Číně také v Itálii?

Takový gól bych dal taky, řekl si u televize nejeden amatér, když viděl, jak český útočník na dlouhou nohu dopíchl míč do opuštěné čínské branky. Pro Patrika Schicka ovšem jde o trefu naděje. Fotbalista AS Řím vstřelil teprve druhý gól v sezóně. Vítězná branka v duelu o třetí místo na přípravném turnaji v Číně proti domácím (4:1) by mu měla pomoci i po návratu do Itálie.

Restartovat Schicka. Jeden z úkolů, s nímž český tým do Číny odlétal.

„Je složité říci, jakou formu Patrik má, protože moc nehraje. Byli jsme se v Římě podívat na zápas s Turínem, který odkopal celý. Kondičně nevypadá špatně, ale zápasová praxe mu bezpochyby chybí. A delší čas s námi nebyl," avizoval trenér Karel Jarolím při oznámení nominace.

„Schick by měl do budoucna patřit k hráčům, na nichž bude národní tým stát. Věřím, že by mu reprezentace teď mohla psychicky pomoci," doufal kouč.

Gól nechce zveličovat

Plán se na China Cupu v Nan-ningu splnil napůl. První duel s Uruguayí odehrál Schick celý a trefil jen břevno. Proti Číně nastoupil do druhého poločasu a připsal si vítěznou trefu. Dal teprve druhý gól v sezóně. Od letního přestupu ze Sampdorie do AS Řím zatím skóroval jen jednou v Italském poháru.

„Gól nechci zveličovat. Asi mi psychicky trochu pomůže, ale nepřeceňuji ho. Nechci snižovat kvalitu Číny, sami jsme viděli, že nás první poločas hodně trápili. Ale myslím, že s takovým soupeřem jsme gólů mohli dát víc," uvědomuje si Patrik Schick.

Dvojice s Krmenčíkem jednou z variant

Druhou půli proti Číně odehrál vpředu spolu s Michaelem Krmenčíkem a spolupráce jim fungovala. Plzeňský kanonýr také jednou skóroval, navíc došel pro penaltu.

„Rád hraju na dva útočníky, takové rozestavení mi vyhovuje," pochvaluje si Schick.

„Jsem rád, že se dá hrát s oběma v útoku. Ne nadarmo se říká, že jak vám hrají útočníci, tak hraje celé mužstvo. Dokázali udržet balon, byli cítit v šestnáctce. Rádi bychom dávali góly a hráli ofenzivně, takže možnost, že budou hrát spolu, je, ale musí pracovat pro mužstvo i směrem dozadu," poukazuje Jarolím.