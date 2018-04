Dočkal už pálí za mořem. Český dobrodruh trefil výhru

První gól za mořem. A hned vítězný. Český reprezentant Bořek Dočkal zajistil fotbalistům Philadelphie Union výhru 3:2 nad DC United a dotáhl tak svůj tým ve Východní konferenci MLS bod za postupové příčky do play off. Devětadvacetiletý záložník se do Ameriky nedávno přestěhoval z Číny, kde strávil minulý rok.