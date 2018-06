Je mi hrozně, hlesl Jarolím po blamáži. Fatální individuální chyby si vysvětlit nedovedl

Česká fotbalová reprezentace nikdy od rozdělení federace neprohrála o čtyři góly až do páteční konfrontace s Australany. Jak hořké je pro vás ztratit zápas takovým rozdílem?

Je to pro mě ledová sprcha. Přitom si myslím, že jsme nerozehráli zápas špatně a vytvořili si slibné situace, které jsme však nedotáhli. Vlastně jsme pak inkasovali z první nebezpečné situace Australanů. Chtěli jsme v druhém poločase s výsledkem něco udělat. Ale bohužel... Druhou půli jsme si dali tři góly sami. Zápas se lámal v okamžiku, kdy jsme dostali druhý gól. Do té doby byla naše hra celkem kompaktní, pak už jen chaotická.

Čtyřbrankový příděl národní tým neschytal ani při konfrontaci s výběry Německa, Španělska či Uruguaye. Největší prohru představoval duel s Ruskem na ME 2012 (1:4).

Je mi vážně hrozně. Ani mi to neříkejte. Vážně je to ledová sprcha.

Byla klíčovým faktorem efektivita obou týmů?

Rozhodně. Ani z řady velice slibných situaci jsme nedokázali skórovat. Je pak složité uspět, když inkasujete góly, jaké jsme dostali.

Máte vysvětlení pro neuvěřitelné individuální chyby, které vaši svěřenci před obdrženými brankami předvedli?

Sám si to vysvětluji jen těžko. Hráči na této úrovni by se měli vyvarovat takových věcí Nepamatuji si, že bych zažil utkání, kdy by moji hráči vyrobili tolik fatálních individuálních chyb. A ještě když byly téměř všechny potrestány góly. To jsem asi fakt nezažil.

Před třetím inkasovaným gólem po špatné rozehrávce Tomáše Kalase na půlicí čáře jste zaklel a otočil se ke střídačce. Bylo vám jasné, jak akce dopadne?

Už jenom fakt, že jsme se do takové akce pouštěli... Chceme hrát konstruktivně, nikoliv však za cenu tak velkého rizika. To bylo nešťastné řešení.

Na začátku reprezentačního srazu jste mluvil o plánu stabilizovat mužstvo.

Myslel jsem si, že se naše hra i výkonnost posouvá. Ale zápas proti Austrálii mě z toho vyvedl.

Přitom v úvodu utkání jste soupeře napadali, hráli jste velice aktivně. Jde o systém, který chcete praktikovat? A proč nefungoval v celém průběhu duelu s Australany?

Viděli jsme zápas Austrálie v Norsku. Domácí tam protihráče dostupovali, vytvářeli na ně tlak a přinutili je k chybám. To se nám dařilo zpočátku taky, pak jsme nicméně Austrálii dopřáli prostor. Myslím, že jde o systém, který je možné v našich podmínkách praktikovat. Ale je potřeba, aby všichni hráči byli v dobrém fyzickém rozpoložení. Někdo před tímhle srazem končil dříve, někdo později. Jiní měli vynucenou pauzu kvůli zdravotním potížím.

Mnoho míčů směřovalo zpět ke Koubkově bráně nebo je po špatné přihrávce získali Australané, protože rozehrávající hráč neměl velkou nabídku. Proč tomu tak bylo?

Přenášet hru rychle dopředu je hodně náročný styl. Mohli jsme si pomoci více přenášením hry. Hlavně v prvním poločase se dalo prostoru po stranách využít více. Ale nedělali jsme to, přestože jsme v přípravě upozorňovali a hráče nabádali, aby hru rychle přenášeli.

Máte představu, jak vyřešit problémy ve středu obrany, který opakovaně nefungoval?

Nevypadalo to moc dobře a je fakt, že se s problémem potýkáme delší dobu. Někdy je člověku vytýkáno, že hrajeme na tři stopery, ale pak je to podle mého do defenzívy pevnější.

Projevilo se na výsledku i předvedené hře, že zatímco Australané bojují o MS, hráči českého týmu už v některých případech byli na dovolené a celý tým nečeká vyvrcholení v podobě turnaje v Rusku?

Do hráčů nevlezu. Snažili jsme se je připravit tak, aby zápas všichni brali se vší vážností. Víme, že nás teď čeká už jen jedno utkání před Ligou národů, na níž jsme se chtěli nachystat. Ale nemohu ovlivnit, jak si to kdo nastaví v hlavě.

Čeští reprezentanti se shodovali, že prohra o čtyři góly je nezasloužená a neodpovídá obrazu hry na trávníku.

Ale hraje se na góly. A my jsme čtyřikrát míč vyndávali ze sítě a ani jednou jsme se neprosadili. Takže je to zasloužené.