Špílmachr se odreaguje jako drvoštěp. Reprezentanti se probírají z debaklu

Přípravný kemp, den po výbuchu. Zatímco rakouské městečko Laa an der Thaya se probudilo do klidného víkendu, čeští fotbalisté se ještě stále probírají z drtivé páteční porážky 0:4 s Austrálií. V přiloženém videu se můžete podívat, jak se národní tým hodlá otřepat a nachystat na středeční duel s Nigérií, dalším účastníkem mistrovství světa v Rusku.

Podepsali se pod nejvyšší porážku české reprezentace a neradi by slízli ještě další.

„Na tréninku jsme si samozřejmě pár věcí řekli, co bychom měli změnit a co bylo proti Austrálii špatně. Se zápasem nejsme vůbec spokojení, utkání jsme nezvládli v hlavě. Nedokázali jsme na vývoj zápasu reagovat," líčí záložník Antonín Barák.

Ve středu se Češi ve Schwechatu utkají s Nigérií. Afričané nejsou žádní nazdárci. V sobotu večer ve Wembley podlehli domácí Anglii jen těsně 1:2.

„Budeme muset odehrát lepší zápas, než jsme předvedli s Austrálií. A také dát góly, abychom mohli odjet na dovolenou s čistou hlavou a nemuseli pak nad vším přemýšlet," uvědomuje si brankář Tomáš Vaclík.

Klubová sezóna už skončila, začátkem června není tak snadné vyčistit si hlavu po tvrdé lekci.

Dovolená bude hodně krátká

„Těžká věc. Sezóna je dlouhá a tělo unavené. Chtělo by si odpočinout, ale jme tady, abychom se co nejlíp připravili na Ligu národů. Je to i nápor na psychiku, proto jsme chtěli uspět hned s Austrálií. Zápas bohužel dopadl opačně, o to těžší teď situace ještě je," přemítá záložník Josef Hušbauer.

Spoluhráči reprezentantů už mají dovolenou. „My z české ligy ji budeme mít o dost kratší, legionářům zbyde času víc," srovnává lídr Slavie.

Proto se nechystá nikam k moři, krátké letní volno stráví doma s rodinou nebo na chalupě. Špílmachr se tam nejspíš odreaguje jako drvoštěp.

„Dřeva není nikdy dost. S tátou asi něco posekám," usmívá se.

Na sobotní odpoledne dostali hráči volno. Za některými přijely přítelkyně, využít mohou lázně, které jsou přímo součástí jejich hotelu. Suchý a Darida si odskočili na exhibici do Brna.

Hušbauer má děti nemocné, a tak je v Rakousku sám. „Rád si čtu a knížku tady mám. Možná to zní blbě, ale mám rád detektivky nebo i životopisy vrahů. Deset, patnáct knížek za sezónu přečtu," říká.

V neděli čeká reprezentaci v Laa an der Thaya další trénink.