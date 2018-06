Už nejsem Čecháček bez respektu, ohlíží se Schick za premiérovou sezónou v Římě

Má být klíčovým mužem české fotbalové reprezentace. V minulé sezóně hrál semifinále Ligy mistrů, přispěl k třetí příčce AS Řím v italské nejvyšší soutěži. Útočník Patrik Schick za sebou má první ročník v klubu z hlavního města pod Apeninami. V přípravném duelu národního týmu proti Austrálii se však neprosadil. A tak doufá, že si spraví chuť ve středu proti Nigérii.

Jak jste vstřebal čtyřbrankový příděl od Austrálie v pátečním duelu?

Blbě. Ani nejde takový výsledek dostat z hlavy. Jen prací, tréninkem a nejbližším utkáním. Spíše to překryjí až další výsledky. Šlo sice jen o přátelský zápas, ale je třeba se poučit, aby se to už nikdy nestalo.

Je hodně složité naskočit do utkání v okamžiku, kdy jde jen o přípravu a nečeká vás turnaj v podobě mistrovství světa či mistrovství Evropy?

Je to trošku složitější. Člověk vypadne ze zaběhnutého rytmu, i hlavou je nastavený trošku jinak. Ale nemůžeme se vymlouvat, že je po sezóně, a třeba ve srovnání s Australany nejedeme na šampionát. Bavit se o motivaci mi přijde zbytečné, vždyť jde o reprezentaci. V druhé půlce jsem se vlastně nedostal kloudně k balónu. Doufám, že proti Nigérii bude situace mnohem lepší. Stejně jako výsledek.

Během jara jste naskočil v národním dresu do všech tří utkání. Změnila se vaše pozice? Cítíte, že na vás tým stojí a v budoucnosti se bude o vaše schopnosti opírat?

Vnímám, že po přestupu do Itálie je moje pozice jiná. Ale současně si nemyslím, že bych měl mít jisté místo jen kvůli angažmá v AS Řím.

Můžete nyní již s odstupem první sezónu v římském klubu zhodnotit?

Začátek nebyl podle plánu, brzdila mě zranění. Ale když jsem s přibývajícím časem měl natrénováno a cítil se fyzicky lépe, můj výkon šel nahoru. Ke konci sezóny jsem se cítil fajn. Ale je jisté, že mohu hrát ještě lépe. Vnímám v tréninku, že dokážu dělat věci na vyšší úrovni.

Posouvá vás konkurence hráčů jako Perotti z Argentiny, Džeko z Bosny a Hercegoviny, Nainggolan z Belgie, domácí El Shaarawy či dalších hvězd?

Měřím se denně se špičkou, s nejlepšími. Vidím, jak pracují a jsou dobří. V tréninku je i proti minulému angažmá v Sampdorii Janov obrovský rozdíl. V taktických věcech, v nasazení. Hrajeme osm na osm a jde o regulérní mistrovský zápas. Člověk se pak rychle posouvá.

S čím budete mít první sezónu v Římě spojenou?

Určitě s duelem Ligy mistrů proti Barceloně, kterou jsme vyřadili v Lize mistrů. Šlo o moje první utkání v soutěži a největší zážitek dosavadní kariéry.

Jste připravený, že v nadcházejícím ročníku na vás bude ještě větší tlak?

Počítám s tím. Pořádně se připravím už na přípravu (směje se). Minule jsem ji kvůli zranění neabsolvoval vůbec, což se negativně projevilo.

Bude pro vás velkou výhodou v druhé sezóně, že už jste se adaptoval a poznal prostředí i klub?

Byť jsem za sebou měl dvanáct měsíců v Sampdorii, stejně představoval přestup velký skok. Když jsem odcházel z Bohemky, neuměl jsem jazyk, nerozuměl taktickým pokynům. Brali mě jako nějakého Čecháčka, nevnímali mě. Až když jsem začal dávat góly a ukázal kvalitu, situace se pomaličku obracela.

Mohl jste se o zkušenosti z Janova opřít při přesunu do Říma? Měl jste sebevědomí a nepochyboval o sobě?

Nepřišel jsem v pozici nezkušeného hráče, zelenáče. Vybudoval jsem si určitý respekt. Rozkoukával jsem se tudíž snadněji, ale pořád to byl skok. Všichni hráči kolem mě si obrovsky věří, hrají s neuvěřitelným sebevědomím, mají odvahu udělat na hřišti cokoliv. Ani v nejmenším o sobě nepochybují.

Jde o věc, kterou se člověk může naučit?

Myslím, že je třeba to mít v sobě. Asi k tomu může hráč i dospět, ale jedna věc je mít sebevědomí a myslet si o sobě, že patřím k nejlepším. A trošku něco jiného je dokazovat pravidelně, že jsem nejlepší. Ale nejde o specifikum AS. To platí obecně pro velkokluby.