Chci vidět emoce a touhu vyhrát, káral Jarolím reprezentanty před bitvou s Nigérií

Můžete přiblížit, na co jste kladl důraz v přípravě na utkání s Nigérii po pátečním nezdaru v konfrontaci s Australany?

Projížděli jsme taktické věci a zdůrazňovali, že musíme být údernější ve finální fázi.

Vracel jste se ke čtyřbrankovému přídělu? Měl jste k hráčům důrazný proslov?

Nechci to ventilovat. Ale rozhodně jsem klidný nebyl. Obecně je třeba hrát s většími emocemi. To je nejzásadnější, co u kluků postrádám. Když jdu na hřiště, tak musím chtít vyhrát. A to musí být vidět na chování a projevu jednotlivých hráčů.

Cítíte z kluků, že chtějí historicky nejhorší prohru v dějinách české reprezentace odčinit?

Ano. Věřím, že mají velkou motivaci.

Na začátku soustředění jste zdůrazňoval přání stabilizovat tým. Nebudou však s ohledem na poslední výsledek změny v sestavě přeci jen výraznější?

Základ zůstane, ale ke změnám určitě dojde. Může dojít i ke korekci rozestavení. Ale nechci odkrývat karty předem.

Nigérie se ve srovnání s Austrálií prezentuje odlišným stylem. Lze očekávat, že český tým bude mnohem méně hrát s balónem?

Nigérie je určitě kvalitativně o něco výše než Austrálie. Viděl jsem jejich zápas v Anglii, jsou silnější než páteční soupeř. Co se týče držení míče, vlastně to není rozhodující. Pokud tým drží balón a není úderný v ofenzivní části, je to k ničemu.

Souboj s Nigérií je pro českou reprezentací generálkou na podzimní Ligu národů. Jak důležité je pro vás vítězství v zápase?

Myslím, že jde o herní projev i výsledek. Je však složité předjímat s ohledem na Ligu národů. Kdybychom pokračovali za týden, šlo by o jinou situaci. Ale těžko vědět, co se stane za tři měsíce. Každopádně doufám, že výkon proti Nigérii bude takový, abychom měli na čem stavět.

Jste s ohledem na prohru s Austrálií a vidinu poslední přípravy pod velkým tlakem?

Ten je permanentní. Byl bych v pátečním duelu rád za lepší výsledek. Realita je taková, že to nedopadlo. A je na nás, abychom dokázali zareagovat ve středu proti Nigérii.