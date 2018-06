Tři mušketýři zápolí v rukavicích. Česko hledá jedničku

Konkurence je motivuje. Česká fotbalová reprezentace může vybírat ze tří kvalitních brankářů. Dosavadní jednička Tomáš Vaclík s Basilejí postoupil do osmifinále Ligy mistrů, Tomáš Koubek se v Rennes zařadil mezi nejlepší gólmany francouzské ligy a Jiří Pavlenka byl zase klíčovou postavou záchrany Brém v bundeslize. „Přál bych si, abychom měli takovou konkurenci na každém postu,“ souhlasí trenér Karel Jarolím.

Hledání jedničky pokračuje. V pátek proti Austrálii chytal celý zápas Koubek. Ve středečním duelu s Nigérií ve Schwechatu by si po jednom poločase měli rozdělit oba jeho konkurenti.

„Nastoupil Tomáš, protože na posledních akcích v Kataru ani v Číně neodchytal celé utkání. Snažíme se, aby všichni tři dostali stejnou šanci," vysvětluje trenér brankářů Jan Stejskal.

Koubek s Pavlenkou se prosadili v zahraničí hned ve své první sezóně. „Jejich úspěch mě těší, je vizitkou pro českou ligu i reprezentaci. Vím, že pro ně samotné není úplně jednoduché, když nevědí, kdo bude nebo nebude jedničkou," usmívá se Stejskal.

Jako dlouholetý trenér zatím podobnou situaci v národním týmu nezažil. „S nástupem Petra Čecha byla jednička vyřešená. Jeho dvojky však vždy byly na podobné úrovni, takže jsme nikdy nemuseli mít strach. Ať už se vystřídali Kinský, Blažek, Drobný či Laštůvka, otočilo se jich vedle něj víc. Nikdy nenastal problém, že by ho druhý nemohl zastoupit," rekapituluje Stejskal.

Brána byla po právu dlouho zavřená

Jeho svěřencům je jasné, že Čechovým odchodem po mistrovství Evropy 2016 ve Francii nastala nová éra.

„Máme svým způsobem velké štěstí, že už tady Petr není. Brána byla po právu dlouho zavřená, jezdili jsme s Vaclošem a dalšími připravit Čechína, podívat se na velké zápasy a zatrénovat si s reprezentací..." líčí pragmaticky Tomáš Koubek.

„Teď máme šanci stát se jedničkou. Je však ještě dost času do Ligy národů a začátku nové sezóny. Musíme se znovu ukázat ve svých klubech, ale samozřejmě také trenérovi v reprezentaci. Odchytáme přibližně stejně zápasů, pak se rozhodne, což je fér," dodává gólman Rennes.

Pod debaklem je podepsaný celý tým

Právě Koubek dostal od Australanů čtyři góly. Jeho konkurenti tak mohou být rádi, že ušli debaklu 0:4, což je vůbec nejvyšší porážka v historii české reprezentace.

„Kdepak, vůbec ne. Jsme jeden tým. Pod vysokou porážkou jsme podepsaní všichni, nejen kluci, co hráli. Vím, jaké to je, jak se asi Tomáš cítil během zápasu. Všem se nám někdy stalo, že v bráně není co na práci, ale dostanete čtyři góly. Pro gólmana hrozně blbý zápas," má zkušený Tomáš Vaclík pro kolegu pochopení.

Otazník, kdo se postaví mezi tyče v podzimní Lize národů, zatím stále zůstává. „Každý sraz teď dostáváme tuhle otázku... Všem se nám sezóna vydařila. Mně v Německu, Koubas se výborně chytil ve Francii, Váca byl oporou v Lize mistrů. Asi bude záležet na tom, jak každý vstoupíme do nové sezóny. A pak na trenérech," přemítá Jiří Pavlenka.

Ani po kempu v Rakousku nejspíš ještě nebude jasno.

„Každý sraz může napovědět. Stejně pořád nevíte, kdo začne. Stát se ještě může do Ligy národů spousta věcí. Trenéři se rozhodnou až na podzim," očekává brankář Brém.

Snaží se být partnery a dávat si servis

Tři konkurenti na jediné místo se respektují.

„Během sezóny spolu nejsme moc v kontaktu. Občas, když se povede zápas, si ale napíšeme. Během srazů se snažíme být partnery a dávat si servis, abychom byli připravení. Chytat chceme všichni tři," líčí atmosféru Koubek.

Stejně všichni tři vědí, že rozhodnutí bude na jiných.

„Nechci se stresovat, protože stresů je už tak dost. Jsem na každém srazu rád. Ale abych ještě přemýšlel, že se mi musí dařit v klubu, abych mohl chytat za reprezentaci, to ne," ujišťuje Koubek.

Neúspěšnou kvalifikaci na MS v Rusku odchytal jako jednička Vaclík, teď se na něj dva jeho kolegové tlačí.

„Uvidíme. Je těžké teď říci, kdo by mohl jedničkou být. Rozhodně příjemné starosti. Český nároďák má tři rovnocenné gólmany," nechává Stejskal svou družinu v rukavicích v nejistotě.

Zápas proti Nigérii začíná v 15:00. Přímý přenos vysílá ČT sport, podrobnou on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz.