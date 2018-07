Ronaldo ušetří na daních, momentálně chystá vlastní slipy. Zaměstnanci Fiatu jsou naštvaní

Deník Corriere dello Sport poukazuje zase na skutečnost, že Ronaldo výrazně ušetří na daních. Podle italských zákonů zaplatí jako nově příchozí do země za rok jen částku 100 000 eur, tedy zhruba 2,6 miliónu korun. „Při jeho obrovských příjmech z celého světa je to zanedbatelná suma," uvádí italský deník. Ve Španělsku mu hrozilo vězení za daňový únik ve výši 16,5 miliónu eur (asi 429 mil. korun), tento týden musí částku zaplatit, což hodlá učinit.

V průběhu týdne by měly být smlouvy mezi Realem Madrid a Juventusem i tříletý kontrakt hráče podepsány. Ronaldo momentálně nemá čas, jednak je s přítelkyní a dětmi na dovolené na nejmenovaném řeckém ostrově, a také dokončuje přípravu prezentace vlastního spodního prádla, které ponese jeho jméno a mělo by ještě v létě zaplavit svět. Už ho představil na sociálních sítích.

Skutečnost, že na Ronaldově platu by se měl údajně celou částkou podílet Fiat naštvala jeho zaměstnance. Pracovník firmy Fiat Gerardo Giannone řekl italským novinářům: „Po Higuaínovi nyní Ronaldo? Hanba jim! Zaměstnanci Fiatu si ani zdaleka tolik nevydělají za deset let, co on dostane za rok."