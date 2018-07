Ronaldo do Juventusu? Moc si to přeji, tým po mém odchodu novou ikonu potřebuje, ví Buffon

Po sedmnácti úspěšných sezónách se Gianluigi Buffon vydal na novou misi. V dresu Paris. St. Germain si zkusí splnit svůj sen a vybojovat vytoužený triumf v Lize mistrů. Na svůj dnes již bývalý klub však rozhodně nezapomíná. "Ronaldův přestup do Juventusu? Vůbec by mě to nepřekvapilo, přeju si to," říká čtyřicetiletý gólman.