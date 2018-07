Megapřestupy na spadnutí. Ronaldův odchod může ovlivnit osudy dalších hvězd

Přestup Cristiana Ronalda do Juventusu? Odchod portugalské superstar z Realu na Apeninský poloostrov může na fotbalovém trhu způsobit opravdové šílenství. A týkat by se mohlo celé řady dalších hvězd. Balit kufry by ve svých současných klubech mohly takové superstar jako jsou Gonzalo Higuaín, Álvaro Morata, Robert Lewandowski a další.