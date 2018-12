Schick vybojovanou penaltou a gólem pomohl k výhře AS Řím. Ronaldo spasitelem

Český reprezentant Patrik Schick byl klíčovou postavou fotbalistů AS Řím při výhře 3:1 nad Sassuolem. Nejprve vybojoval pokutový kop, poté sám zvýšil svým druhým gólem v sezoně. Juventus Turín i v oslabení uhájil ligovou neporazitelnost když v 18. kole remizoval 2:2 na hřišti Bergama. Bod hostům zařídil 12 minut před koncem Cristiano Ronaldo v době, kdy už turínský celek hrál bez vyloučeného Rodriga Bentancura.

Schick těžil z dobrých pasů spoluhráčů za obranu. Už po čtyřech minutách unikal obraně, po kontaktu s obráncem upadl a sudí po konzultaci s videem nařídil pokutový kop, který Perotti proměnil.

Poté si Schick málem dal vlastní gól, ale ve 23. minutě opět utekl, obešel brankáře a zamířil do prázdné branky. Po změně stran měl český útočník na hlavě druhou trefu, když ho při standardní situaci nechala hostující obrana zcela volného, ale vychytal ho brankář Consigli.

Zvýšil tak až po dalším brejku devatenáctiletý Zaniolo, který utekl po pravé straně, zasekávačkou posadil obránce i brankáře a dloubáčkem vstřelil svůj první ligový gól.

Juventus šel v Bergamu rychle do vedení, když už v druhé minutě nasměroval míč do vlastní branky domácí stoper Djimsiti. Jenže pak skóre otočil dvěma zásahy Zapata. Druhý gól dal po rohu krátce poté, co dostal druhou žlutou kartu Bentancur.

Do hry se pak dostal i Ronaldo, který začal jen na lavičce, a nakonec rovněž po rohu zařídil dělbu bodů. Míč k němu propadl do malého vápna a portugalský kanonýr ho hlavou zblízka doklepl do sítě. Dvanáctým gólem v sezoně se posunul na druhé místo v tabulce střelců za autora 13 branek Piateka. Po pěti a půl letech skóroval jako střídající hráč.

Fotbalisté AC Milán nedali v lize počtvrté za sebou gól a na hřišti předposledního Frosinone remizovali 0:0. Z posledních čtyř kol vytěžil slavný klub pouhé tři body a porazit nedokázal ani soupeře, který má v soutěži nejhorší obranu a za celý podzim si připsal jen jedinou výhru.

Svěřenci trenéra Gennara Gattusa přitom mohli bezgólovou sérii ukončit, ale Castillejo v 18. minutě trefil tyč a Higuaín na konci zápasu ve slibné pozici přestřelil. "Rossoneri" neskórovali ve čtyřech ligových zápasech naposledy v roce 1984.

Na druhé straně se musel vytáhnout milánský brankář Donnarumma, který zneškodnil volej Ghiglioneho. Před poločasem pak gól domácího celku neplatil kvůli faulu, který odhalil videorozhodčí. "Takhle hrát prostě nemůžeme. Ve všech soubojích jsme byli pozdě, klidně jsme tady mohli prohrát," zlobil se Gattuso.

Reprezentační záložník Jakub Jankto byl poslední tři minuty u výhry Sampdorie Janov 2:0 nad Chievem. Sampdoria bodovala posedmé za sebou a poprvé od roku 1998 vyhrála tři utkání po sobě rozdílem minimálně dvou branek. Jeho spoluhráč z národního týmu Ladislav Krejčí odehrál celý zápas za Boloňu, která podlehla Laziu Řím 0:2. Antonín Barák hrál za Udine posledních 11 minut při remíze 0:0 se Spalem.

Italská fotbalová liga - 18. kolo: Frosinone - AC Milán 0:0 Bergamo - Juventus Turín 2:2 (24. a 57. Zapata - 2. vlastní Djimsiti, 78. Ronaldo) Boloňa - Lazio Řím 0:2 (30. Luiz Felipe, 90. Lulič) Cagliari - FC Janov 1:0 (45.+3 Farias) Fiorentina - Parma 0:1 (45.+1 Inglese) Sampdoria Janov - Chievo 2:0 (47. Quagliarella, 59. Ramírez) AS Řím - Sassuolo 3:1 (8. Perotti z pen., 23. Schick, 59. Zaniolo - 90. Babacar) FC Turín - Empoli 3:0 (44. N'Koulou, 49. De Silvestri, 75. Falqué) Spal Ferrara - Udine 0:0 20:30 Inter Milán - Neapol.

1. Juventus Turín 18 16 2 0 36:10 50 2. Neapol 17 13 2 2 34:14 41 3. Inter Milán 17 10 3 4 29:14 33 4. Lazio Řím 18 9 4 5 27:20 31 5. Sampdoria Janov 18 8 5 5 31:21 29 6. AC Milán 18 7 7 4 24:19 28 7. AS Řím 18 7 6 5 32:24 27 8. FC Turín 18 6 8 4 23:18 26 9. Bergamo 18 7 4 7 33:25 25 10. Fiorentina 18 6 7 5 25:18 25 11. Sassuolo 18 6 7 5 28:26 25 12. Parma 18 7 4 7 17:21 25 13. Cagliari 18 4 8 6 17:23 20 14. FC Janov 18 5 4 9 25:35 19 15. Spal Ferrara 18 4 5 9 14:25 17 16. Empoli 18 4 4 10 22:36 16 17. Udine 18 3 6 9 14:23 15 18. Boloňa 18 2 7 9 13:26 13 19. Frosinone 18 1 7 10 12:36 10 20. Chievo 18 0 8 10 13:35 5