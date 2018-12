Nepotřebuji nové výzvy, odpověděl Messi na Ronaldovu výzvu, aby přišel za ním do Itálie

Jasné je, že dvěma nejlepším fotbalistům světa soupeření a vzájemné porovnávání schází. Ve Španělsku hrál jeden za Real a druhý za Barcelonu, takže srovnávání výkonů Ronalda a Messiho bylo jednodušší.

Jenže v létě přestoupil Ronaldo za 100 milionů liber z madridského Realu do turínského Juventusu a rivalita s Messim mu evidentně schází.

„Zatímco já hrál v Portugalsku, Anglii, Španělsku a teď v Itálii, on je stále ve Španělsku. Měl by prokázat svůj fotbalový talent a kumšt i v jiné lize než jen La Lize. Třeba přijít sem do italského fotbalu," vzkázal CR7 Messimu, podle něhož by bylo pro oba dobré, aby jejich soupeření pokračovalo.

Cristiano Ronaldo v akci.

Massimo Pinca

Těžko totiž porovnávat 21 Messiho gólů a 13 asistencí v dresu Barcelony s 13 góly a sedmi asistencemi v barvách Juventusu.

„Přijmout Ronaldovu výzvu a odejít do Itálie? Já žádné změny nepotřebuji. V Barceloně jsem doma a nemám důvod ke změně," odpověděl jednatřicetiletý Argentinec Ronaldovi. „Hraju v nejlepším týmu na světě a nemám zapotřebí měnit mužstva či ligové soutěže, abych si stanovoval nové cíle. Moje cíle se obnovují rok co rok."

Messi v rozhovoru poodhalil jiné přání... „Rád bych, aby se příští rok vrátil Neymar z Paris SG zpátky do Barcelony a sešli jsme se zase v jedné šatně. Jsme přátelé, prožili jsme spolu hodně času a krásných chvil, takže bych s ním zase rád hrál v jednom týmu. Je mi ale jasné, že jde nejspíš jen o přání. Pro Neymara je velice těžké opustit Paříž, klub by mu navíc nedal k odchodu souhlas."