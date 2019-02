Tak přece jen Čína! Hvězda opouští Neapol

Slovenský fotbalista je hráčem Ta-lienu od středečních 20.30, uvedl Grassani pro italskou stanici Radio Kiss Kiss.

Hamšík, který je momentálně doma v Banské Bystrici, má vyrazit do Asie dnes. Neapol, za kterou hrál 12 let, minulý týden avizovaný přestup pozastavila s ohledem na rozdílné představy o platbách za 31-letou oporu. List Gazzetta Dello Sport informoval, že podle opětovného projednání transakce bude 20 milionů eur vyplaceno nadvakrát - 5 milionů hned a 15 milionů do roka.