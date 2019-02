Ronaldův odchod z Juventusu? Hvězdného Portugalce údajně láká Manchester United

„Drby, nic víc než drby,“ ohradil se agent Cristiana Ronalda proti spekulacím, že jeho hvězdný player je krajně rozladěn madridskou prohrou v osmifinále Ligy mistrů a uvažuje o odchodu, pokud by Juventus domácí odvetu nezvládl a nepostoupil do čtvrtfinále Champions League „Nikdy jediným slovem nezpochybnil projekt Juve,“ tvrdí Jorge Mendes.

Tři rok po sobě zvedal Ronaldo v dresu madridského Bílého baletu nad hlavu pohár pro vítěze Ligy mistrů a i do Turína přišel s tím, že ho pomůže Staré dámě vyhrát. Jenže už po prvním osmifinálovém duelu dostal tento plán vážné trhliny, neboť Juventus prohrál ve Španělsku s Atlétikem 0:2 a před domácí odvetou 12. března je v hodně svízelné situaci.

Proto se začalo vehementně spekulovat o Ronaldově návratu na Pyrenejský poloostrov. Proto se objevily informace, že o něho má eminentní zájem Manchester United, kde CR7 hvězdnou kariéru začínal a získal první z pěti primátů v Champions League. Ostatně, fanouškům Atlétika po první střetnutí v Madridu sám na prstech ukázal, kolikrát už Ligu mistrů vyhrál.

Já mám v Lize mistrů titulů pět, ukazoval Ronaldo

directo gol

„Ti, co takhle spekulují a podobné informace vypouští do světa, nemají sebemenší tušení, co se v šatně Juventusu děje. Ronaldo je tam jedním z nejvíce odhodlaných, a hlavně pozitivně naladěných hráčů," tvrdí Mendes. „Pokud by se mu nepodařilo vyhrát s turínským klubem Ligu mistrů letos, bude se o to pokoušet v příštím roce znovu."

Mendes upozornil, že podobnou situaci zažil Ronaldo už po příchodu do Madridu. „Hned v první Cristianově sezoně vypadl Real také v osmifinále," připomněl sezonu 2009/10, kdy Bílý balet ztroskotal na Lyonu.

LM - první osmifinále Atlético Madrid - Juventus

O2 TV Sport

Teď je na pokraji vyřazení s Juventusem, což ale podle agenta neznamená, že by hvězdný Portugalec dal Staré dámě vale už po první sezoně.

„Přišel do Turína, aby se zařadil mezi klubové legendy, jako se to stalo na všech štacích, kde zatím působil. Zcela určitě dokončí čtyřletý projekt v Juventusu, k němuž se zavázal," ujistil zneklidněné fanoušky Bianconeri Ronaldův portugalský agent.

Navíc prozradil, že žádná konkrétní nabídka ani ze Španělska, ani z Old Trafford nepřišla. „Manchester United je zcela jistě věhlasným klubem, ale teď už několik let nepatří v anglické Premier League ke špičce, takže návrat na Old Trafford by rozhodně nebyl pro Ronalda krokem vpřed."