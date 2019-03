Nový kouč a naděje? Možná nový klub. O Schicka se podle italských médií zajímají v Anglii a Německu

Český fotbalista AS Řím Patrik Schick by podle italských médií mohl v létě změnit dres. Podle webu Tuttomercato se o třiadvacetiletého reprezentačního útočníka zajímají anglický Everton a Lipsko. Za hráče by údajně musely zaplatit mezi 24 až 30 miliony eur (620 milionů až 775 milionů korun).