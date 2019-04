Icardi se vrátil do sestavy Interu. Táhni z klubu! neměli s ním fanoušci slitování

Argentinský fotbalový útočník Interu Milán to po návratu do sestavy schytal od vlastních fanoušků.

Iacardi byl před dvěma měsíci z kádru Interu vyřazen poté, co se kvůli vyjednávání o nové smlouvě dostal do křížku s vedením klubu, byla mu sebrána kapitánská páska a fotbalista odmítl nastoupit k zápasu Evropské ligy. Fanoušci modro-černého klubu mu jeho chování zdá se neodpustili a Argentinec to během návratu do sestavy pěkně schytal.

Běžela 40. minuta zápasu a Icardi si za stavu 1:0 postavil míč na značku pokutového kopu. Nemýlil se a penaltu proměnil. Jenže fanoušci se z jeho gólu vůbec neradovali. „Táhni z klubu ty sra*čko," pokřikovali na něj podle serveru AS.com z kotle. Výzev k odchodu a dalších nepublikovatelných nadávek se fotbalista dočkal i před utkáním.

Leader of Curva Nord ultras directed the fans not to celebrate Icardi’s goal pic.twitter.com/aB0U62ViLY — FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) 3. dubna 2019

Argentinec je v nemilosti příznivců Interu a nyní pociťuje, co je to nenávist italských ultras. Své by o tom mohla vyprávět i Icardiho manželka a manažerka v jedné osobě, na kterou tvrdé jádro fanoušků před nějakou dobou zaútočilo kameny, když v automobilu opouštěla San Siro.

Pětadvacetiletý Icardi přišel do Milána v roce 2013 ze Sampdorie. Po dvou letech se stal kapitánem a v dresu Interu už vstřelil úctyhodných 123 gólů. Argentinec má v klubu smlouvu do roku 2021. Vzhledem k současným okolnostem to vypadá, že se jedná o fotbalistovy poslední měsíce v Interu.