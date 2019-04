Vystřelili 47krát za zápas! Rekordní množství pokusů jim ale přesto vítězství nepřineslo

Těžko říct, jaké slovo se pro to dá použít. Frustrace? Zmar? Beznaděj? Asi všechny tři výrazy by mohly charakterizovat to, co předvedli hráči v jednom ze zápasů Serie A, tedy konkrétně v utkání mezi Atalantou a Empoli. Domácí Atalanta totiž směrem k bráně soupeře vysílala jeden pokus za druhým a nakonec vystřelila celkem sedmačtyřicetkrát. Přesto zápas skončil 0:0.