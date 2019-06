Bergamo posílí za téměř půl miliardy útočník Muriel ze Sevilly. Přijde i Buffon?

Osmadvacetiletý Muriel strávil druhou polovinu uplynulého ročníku na hostování ve Fiorentině, za kterou ve 23 soutěžních utkáních vstřelil devět branek. Dříve nastupoval v Itálii také za Lecce, Udine a Sampdorii Janov. Muriel nechyběl v nominaci Kolumbie na jihoamerický šampionát Copa América. V úvodním souboji proti Argentině se však zranil a po 14 minutách musel střídat. Mimo hru by mohl zůstat více než dva měsíce.

Do Sevilly přestoupil v roce 2017. Andaluský celek za něj zaplatil rekordních 20 milionů eur (zhruba 512 milionů korun), ale v 65 zápasech zaznamenal jen 13 gólů.

Podle Sky Sport Italia by do Bergama mohl zamířit i jednačtyřicetiletý brankář Gianluigi Buffon, jenž po jediné sezoně skončil v Paris St. Germain. Bývalá dlouholetá opora Juventusu uvažuje také o nabídce Porta, kde by nahradila Ikera Casillase, jehož počátkem května postihl na tréninku infarkt.