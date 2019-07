Obránce Heidenreich se upsal Bergamu na dalších pět let

Senzační novinka pro český fotbal letí světem. Český fotbalista David Heidenreich bude i nadále působit v Bergamu, se kterým v uplynulé sezoně vyhrál italskou ligu hráčů do 19 let. Devatenáctiletý obránce s klubem podepsal novou pětiletou smlouvu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR.

V polovině června slavil český talent titul v soutěži Primavera, když jeho Bergamo vyhrálo nad Interem Milán 1:0. "Bylo to úžasný," zářil štěstím fotbalista. Teď přišla další skvělá zpráva, když se s italským týmem dohodl na smlouvě na dalších pět let.

Heidenreich je odchovancem Teplic, odkud do Itálie odešel už v šestnácti letech. V uplynulé sezoně pravidelně nastupoval za Bergamo v primaveře a několikrát si zatrénoval i s prvním týmem. Za dva týdny se představí na mistrovství Evropy hráčů do 19 let v Arménii, kde povede českou reprezentaci jako kapitán.