Přestup nizozemské hvězdy do Juventusu se přiblížil. De Ligt podstoupí v Turíně zdravotní prohlídku

Přestup devatenáctiletého stopera Matthijse de Ligta z Ajaxu Amsterodam do Juventusu se znovu přiblížil. Italský klub v úterý na sociálních sítích vysílal De Ligtův přílet na turínské letiště a dnes také zaznamenal jeho příchod do zdravotnického centra, kde fotbalista podstoupí testy. "Stará dáma" je připravena za talentovaného Nizozemce zaplatit 75 milionů eur (přes 1,9 miliardy korun). De Ligt by měl podepsal pětiletou smlouvu.