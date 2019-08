Další tučná částka by měla zamířit do vršovického Edenu. Brescia je připravena za záložníka Jaromíra Zmrhala zaplatit fotbalové Slavii 3,75 milionu eur, což je přibližně 94 milionů korun. Nováčkovi Serie A se má český repretentant podle italských médií upsat na pět let. Vedení sešívaných potvrdilo, že dalo Zmrhalovi k přestupu zelenou.