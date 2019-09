Prezident FIFA Infantino: Itálie a rasismus? Země se ubírá špatným směrem

Ve čtyřech úvodních kolech italské ligy se terčem rasistických pokřiků stali minimálně tři hráči - Romelu Lukaku z Interu Milán, Franck Kessié z AC Milán a naposledy Dalbert Henrique z Fiorentiny. Ani v jednom případě však nepřišly od vedení ligy, svazu či od policie tresty.

"Nechápu, proč máme zakrývat pravdu, nemluvit o tom nebo tvrdit, že to není nic vážného. Takhle to být nesmí. To je nepřijatelné, absurdní a překvapivé," řekl Infantino v rozhovoru pro Sky Italia.

"Je to k naštvání, protože Itálie je země, kterou lidé milují, kde se dobře žije a jí, kde je kultura," přidal Švýcar Infantino, jehož rodiče byli italskými imigranty.

"Tohle by měla být moderní, občanská a slušná země. A myslím, že se ubírá špatným směrem," dodal prezident FIFA, jenž vyzval národní federaci, aby více spolupracovala s kluby a místní policií.