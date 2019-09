To je bída! Slavný AC Milán na kolenou, takhle špatně hrál naposledy před 80 lety

Rossoneri v neděli doma prohráli 1:3 s Fiorentinou a zaznamenali třetí porážku v řadě a celkově čtvrtou v odehraných šesti kolech.

Čtyři z šesti úvodních ligových zápasů přitom naposledy milánský velkoklub prohrál v sezoně 1938/39.

AC Milán se krčí v lize na šestnácté pozici pouhé dvě místa a jediný bod nad sestupovou zónou a není divu, že pozice kouče Marca Giampaola je značně ohrožena.

To je frustrace. Davide Calabria po zápase s Fiorentinou.

Antonio Calanni, ČTK/AP

„Beru na sebe zodpovědnost za výsledky, ale jdu dál, protože stále věřím ve svoji vizi," vysvětloval trenér po porážce s Fiorentinou. Ta vedla po gólu Francka Ribéryho na San Siru 3:0 a před ním dokonce Federico Chiesa neproměnil penaltu.

Domácí, kteří hráli od 55. minuty v deseti, snížili zásluhou Rafaela Leaoa až deset minut před koncem.

„Nejvíc mě trápí, že tým vypadal, že se ukázal na San Siru, aniž by spolu kdy trénoval. Můžete prohrát, ale ne tímto způsobem," zlobil se kouč.

„Přitom tlak byl hlavně na soupeři, to on za každou cenu potřeboval vyhrát. Hráče jsem nabádal, že musí hrát s těmi správnými ingrediencemi, aby vyhráli. Nečekat na to, co se stane, ale sami zápas tvořit. Jenže tlak naopak dolehl na nás. Byli jsme v křeči, neměli jsme rychlé reakce," dodal.