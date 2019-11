„Mám spolehlivé hráče. Když přijdou těžkosti, najdou síly a energii, aby překonali překážky. Proto jsem klidný a vyrovnaný," vysvětloval padesátiletý kouč Nerazzurri ještě, než se prošel po trávníku, aby okoukl, jak Eden vypadá a na jakém hřišti se bude hrát.

Tím vlastně trénink Interu začal a skončil a Conte se mohl věnovat přemýšlení, co ho v pátém střetnutí základní skupiny Ligy mistrů v Praze čeká.

„Nemá smysl plakat a litovat, že mi chybí zranění hráči. Mám jiné. Sám jsem si je vybral, sám jsem rozhodoval, kdo má zůstat a kdo přijít. Důležitá je přítomnost. A důvěra v hráče, které mám. Jsme lepší a hlavně silnější, než když jsme hráli se Slavií první zápas v Miláně," připomínal, že pod jeho vedením ušel Inter od září kus cesty.

Slavii před zápasem s Interem trápí zdravotní trable. Nastoupí Souček, Ševčík, Masopust a Kolář?

Sport.cz

„Měl jsem čas, abych hráčům vysvětlil, jaký fotbal chceme hrát a abych je učil, jak ho hrát. Jsme kompaktnější, lépe připravení, pracujeme na tom, aby náš kontinuální růst pokračoval. Ve fotbalové Evropě jsme vlastně novorozeným týmem, ale chceme dál růst. Proto je pro nás důležité v soutěži pokračovat, hrát zápasy, sbírat zkušenosti, abychom se dál zlepšovali," rozebíral Conte herní i výsledkový progres, který mužstvo udělalo.

V Edenu chce, aby v něm mužstvo pokračovalo. A nezáleží na tom, kolik změn v sestavě udělá donucen zraněními a ke kolika sáhne, aby Nerazzurri jeho záměr naplnili.

„Všichni hráči přece trénují proto, aby hráli. A trénují třeba tři čtyři měsíce, aniž by se dostali na hřiště. Proto není třeba zvonit na poplach, když nastanou problémy. Natož měnit taktiku a strategii, protože na situaci umíme reagovat a hlavní ideu naší hry zachovat," tvrdil kouč Interu, že u své fotbalové filosofie setrvá i v konfrontaci se Slavií.

Poradí Jindřich Trpišovský ohledně sexu hráčům stejně jako italský kouč Antonio Conte?

Sport.cz

„Výsledek se z pětadevadesáti či osmadevadesáti procent odvíjí od výkonu. Když je dobrý výkon, je dobrý i výsledek. Proto musíme hrát dobře. Budeme třeba trpět, jako jsme trpěli v Barceloně či Dortmundu, nebo jako trpěl Dortmund u nás, ale hrajeme o velkou šanci," neopomněl Conte vzpomenout, že jeho mužstvo má pořád šanci probojovat se do jarní vyřazovací fáze Ligy mistrů.

SLAVIA - INTER MILÁN V O2 TV Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou všechna utkání z Ligy mistrů v přímých přenosech. Divák si díky multidimenzi může vybrat, jaký duel chce živě sledovat. Středeční program začne již v 18.30 hodin na O2 TV Fotbal, kdy se studio bude věnovat zápasům hraných od 18:55. Moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Martina Jiránka a Daniela Pudila. Od 20:00 startuje na O2 TV Sport speciální program před hlavním zápasem Slavia Praha – Inter Milán. Vedle studia Petra Svěceného bude druhé stanoviště přímo na stadionu v Edenu. Zde bude moderátor Libor Bouček rozebírat aktuální dění s celou řadou zajímavých hostů. Dorazí například úspěšná tenistka Petra Kvitová. Přímo z hrací plochy se pak přihlásí reportér David Sobišek. Samotné utkání Slavia Praha – Inter Milán pak komentuje zkušená dvojice Tomáš Radotínský a Jan Homolka. Po skončení následují tradičně sestřihy ze všech zápasů a ohlasy v hlavním studiu.

Tedy pokud by vyhrálo v Praze a v posledním zápase skupiny porazilo Barcelonu.

„Šance to sice není závratná, ale budeme se snažit vyhrát a živit jí. Slavia ovšem také, protože kdyby zvítězila v posledních dvou střetnutích, může se rovněž dostat dál. Všechno je tudíž otevřené. Zvlášť, když Slavia hraje trochu jinak, než jsme zvyklí. Je to fyzicky připravený tým, který hodně běhá, takže to bude těžký zápas," neskrýval Conte, že se dnešní duel nejspíš promění v urputnou bitvu.