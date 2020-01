Neskutečná souhra! Hvězdy Juventusu předvedly famózní gólovou akci

Fotbalisté Juventusu Turín Paulo Dybala a Gonzalo Higuaín zářili během osmifinálového utkání Italského poháru proti Udinese. Argentinské duo si ve středečním duelu v Turíně připsalo tři ze čtyř branek Staré dámy. Jejich první gól padl po nádherné akci, když si útočníci vyměnili několik vzájemných přihrávek a hostující obranu zcela vyřadili ze hry. Turínští si postup do čtvrtfinále soutěže zajistili po jasném vítězství 4:0.

Udinese vedl do utkání proti italskému gigantovi s kapitánskou páskou český fotbalista Antonín Barák. A šťastné střetnutí to pro bývalého záložníka pražské Slavie vůbec nebylo. Kouč Maurizio Sarri udělal v sestavě Juventusu oproti ligovému duelu s AS Řím hned osm změn. Namísto nemocného Ronalda dostal v útoku přednost Argentinec Gonzalo Higuaín, který dal o sobě na hřišti záhy vědět.

Běžela 16. minuta 1. poločasu, když se po několika pasech dostal balón ke dvaatřicetiletému Higuaínovi. A pak to začalo. Argentinský útočník si s krajanem Dybalou vyměnili celkem šest přihrávek kolem bezmocných obránců Udinese. Na konci famózní spolupráce obou borců se pak Higuaín ocitl sám před gólmanem Nícolasem a bez větších obtíží ho prostřelil. Diváci byli u vytržení, stejně jako komentátoři utkání.

This Higuain - Dybala link up is insane🔥 pic.twitter.com/im2oQa48G5 — 𝕾𝖙𝖊𝖛𝖊 Barça (@Stevedaresx) 15. ledna 2020

Od hlavních aktéru první gólové akce Staré dámy to ale ani zdaleka nebylo vše. Dybala se o 10. minut později prosadil z penalty. V 58. minutě osmifinálového střetnutí si své role oba borci vyměnili, když Higuaín pro změnu přihrával na krásný gól svému mladšímu krajanovi. Na konečných 4:0 pak ještě o tři minuty později z penalty upravoval Douglas Costa.

Vedoucí celek Serie A se tak může těšit na čtvrtfinále domácího poháru, ve kterém se utká s úspěšnějším z dvojice AS Řím, Parma.