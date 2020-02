Koronavirus v Itálii znervózňuje pořadatele sportovních akcí

Svaz zimních sportů už na týden pozastavil veškeré domácí závody v celé zemi a situaci dál sleduje. Podle původních plánů by se měl uskutečnit jen Světový pohár ve sjezdovém lyžování v La Thuile. Zatím se počítá s tím, že lyžařky včetně Ester Ledecké o víkendu absolvují v zimním středisku v regionu Valle d'Aosta super-G a kombinaci. V plánu je v Itálii i finále SP, které má od 18. března hostit Cortina d'Ampezzo.

Obavy mají i pořadatelé tradičních jarních cyklistických klasik Strade Bianche, Tirreno-Adriatico a Milán-San Remo či závodu Giro d'Italia. "Momentálně se zdá, že Toskánsko, kde se pořádá Strade Bianche, bude v pohodě. Největší starosti mi dělá Milán-San Remo," řekl šéf organizátorů Mauro Vegni. "Milán je jedním ze dvou klíčových míst, kde zatím zaznamenali nejvíce případů. Žádný plán B ale momentálně nemáme, nemělo by smysl zkrátit tři čtvrtiny trati," dodal.

Pro nejbližší dny je jednou ze zvažovaných variant především pro ligové soutěže konání všech zápasů a turnajů před prázdnými tribunami. "Fanoušci by tak mohli snadno zůstat doma. Kluby by s tím ale musely souhlasit. V Itálii navíc není jen fotbal. To téma se týká všech sportů," řekl předseda italského svazu sportovních lékařů Maurizio Casasco.

Jen na dálku se dnes uskutečnilo i první setkání organizačního výboru olympijských her 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Namísto plánovaného jednání v Miláně se členové spojili prostřednictvím videokonference ze svých kanceláří v postižených regionech Lombardie a Benátsko.

Nový typ koronaviru si v Itálii vyžádal pět obětí, zatím posledním byl osmaosmdesátiletý muž z obce Caselle Landi zhruba 60 kilometrů jižně od Milána. Nakažených je podle poslední bilance italských úřadů 219.